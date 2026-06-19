Fas, Saibari’nin attığı yeni muhteşem gol sayesinde bir sonraki tura doğru dev bir adım attı

Fas, İskoçya’ya karşı aldığı kıl payı galibiyetle Dünya Kupası’nın eleme turlarına doğru dev bir adım attı. Ismael Saibari, maçın henüz 71. saniyesinde attığı muhteşem golle maçın kahramanı oldu. Teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin takımı daha sonra Boston'da direnişini sürdürdü ve 1-0'lık galibiyet sayesinde C Grubu'nda 4 puana ulaştı; bu sonuçla bir sonraki tura yükselme şansı neredeyse kesinleşti.

Maç daha yeni başlamıştı ki Fas hemen golü buldu. Saibari, ceza sahasının sağ kanadında şut çekecek boşluk buldu ve zor bir açıdan attığı şut, kaleci Angus Gunn’ın arkasına muhteşem bir şekilde girerek ağları buldu. Bu golle İskoçya, neredeyse anında zorlu bir geceyle karşı karşıya kaldı.

Erken gelen gol, Fas’a gözle görülür bir özgüven kazandırdı. İskoçya, Che Adams ve John McGinn üzerinden birkaç atakla karşılık vermeye çalışsa da Fas savunması kolaylıkla direndi. Ayrıca Kuzey Afrikalılar, hücum için boşluk bulduklarında tehlikeli olmaya devam ettiler.

On birinci dakikada Fas ikinci golü atmaya çok yaklaştı. Yine Saibari, ceza sahası içindeki tehlikeli bir pozisyonda rol oynadı; İskoç savunması bu durumu kontrol altına almakta büyük zorluk çekti. Kısa bir süre sonra Gunn, bir tecavüz davası nedeniyle maç boyunca İskoç seyirciler tarafından yuhalanan Achraf Hakimi’nin şutunu kurtarmak zorunda kaldı.

İlk yarının geri kalanında da Fas daha iyi oynayan takım olmaya devam etti. Hakimi, ileriye doğru yaptığı hareketlerle tehlike yarattı; Neil El Aynaoui ise kaleyi aşan bir şutla 0-2'yi yakından kaçırdı. İskoçya ise neredeyse hiç net pozisyon yaratamadı ve Fas'ın baskısı altında oyun kurmakta zorlandı.

İlk yarının sonlarına doğru İskoçya biraz daha fazla top hakimiyeti elde etti ve ceza sahası çevresinde birkaç serbest vuruş kazandı. Ancak bunlar gerçek bir tehlike yaratmadı. En iyi fırsat McGinn’e geldi, ancak onun şutu Bono’nun kalesinin çok uzağına gitti. Böylece Fas, hak ettiği 0-1’lik üstünlükle soyunma odasına çekildi.

İkinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra, McGinn'in ceza sahası içinde yere düşmesi üzerine İskoçya penaltı talep etti. Ancak hakem bu pozisyonda faul görmedi. Fas, daha sonra kompakt bir savunma sergilemeye devam etti ve rakibe neredeyse hiç boşluk bırakmazken, İskoçya ise oyuncu değişiklikleriyle son dakikalarda bir hücum dalgası yaratmaya çalıştı.

Dribbling ustası Ben Gannon-Doak’ın da sahaya girmesiyle İskoçya, maçın son dakikalarında baskısını daha da artırdı. Ancak, maçı olgun bir şekilde tamamlayan disiplinli Fas karşısında büyük fırsatlar ortaya çıkmadı. Lyndon Dykes, 86. dakikada bir köşe vuruşundan kafa vuruşu şansı yakaladı, ancak topa iyi vuramadı. Böylece Fas, galibiyeti garantiledi.