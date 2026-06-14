Fas rekor kırdı... Brezilya ise 2014'ten bu yana en zayıf performansını sergiledi

Fas milli takımı, dün gece 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya ile oynadığı maçta rakibine üstünlük kurdu; bu durum, hücumdaki üstünlüğünü yansıtan istatistiklerle de teyit edildi.

"Atlas Aslanları", sahada son üçte bir bölgede 123 başarılı pas yaparak Dünya Kupası tarihindeki rekorunu kırdı. Bu, Fas'ın turnuvadaki tek bir maçta elde ettiği en yüksek rakamdır.

Ayrıca okuyun

İsviçre'nin ardından... Fas, Dünya Kupası tarihinin rahatsız edici listesinin başında

Video: Ronaldo Miami'ye ulaştı... Dünya Kupası'na herkesten farklı bir şekilde hazırlanıyor

Buna karşılık, Brezilya milli takımı hücum bölgelerinde topu kontrol etmekte büyük zorluklar yaşadı. Opta istatistik ağına göre, sahanın son üçte birinde sadece 69 pas tamamladı. Bu, 2014 Dünya Kupası'nda Kolombiya ile oynadıkları ve 52 pasla yetindikleri maçtan bu yana, bir Dünya Kupası maçında kaydettikleri en düşük rakam.

Ismail El-Sibari, 21. dakikada kaleci Alisson Becker ile karşı karşıya kalarak Atlas Aslanları'nı öne geçirdi, ancak 32. dakikada Vinicius Junior, ceza sahasına girip muhteşem bir vuruşla Selecao'yu eşitliğe taşıdı.

Fas ve Brezilya, bu sabah (Pazar) GMT saatine göre İskoçya'nın Haiti'yi 1-0 mağlup ettiği maçın da oynandığı C Grubu'nda mücadele ediyor.

Brezilya, Dünya Kupası'nda altıncı şampiyonluğunu hayal ederken, Fas ise geçen turnuvada (Katar 2022) Arap ve Afrika takımları tarihinde ilk kez dördüncü sırada yer alarak Dünya Kupası'ndaki en önemli başarısını elde etmişti.