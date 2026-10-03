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MOROCCO-FBL-WC-2026AFP
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Fas, Mısır'ı şoke etti: Mısır ile Cezayir arasında kader maçı

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Mısır
Fas
Cezayir

Tunus ve Libya eleme dışı

Mısır Milli Takımı, bugün cumartesi günü İsmailiye'de Süveyş Kanalı İdaresi Stadı'nda Mısır Milli Takımı'nı 2-0 mağlup ederek Afrika Gençler Uluslar Kupası'na (20 Yaş Altı) katılma hakkını elde etti. Mücadele, Kuzey Afrika elemelerinin dördüncü haftası kapsamında oynandı.

Fas Milli Takımı'nın gollerini 25. dakikada Adam Baalal ve 33. dakikada Sami Bouhoudane kaydetti. Bu goller Fas'ı galibiyete taşıdı ve puanını 7'ye yükselterek elemelerde liderliğe oturttu, böylece Afrika finallerine katılım biletini garantiledi. Mısır Milli Takımı'nın puanı ise 6'da kalarak ikinci sıraya geriledi.

Önümüzdeki salı günü oynanması planlanan Mısır-Cezayir karşılaşması, Afrika Uluslar Kupası'na gidecek ikinci takımı belirlemede belirleyici hale geldi. Mısır'a tur atlamayı garantilemesi için beraberlik yeterli olurken, 4 puana sahip olan Cezayir'in geçiş biletini kapmak için galibiyete ihtiyacı var.

Buna karşılık Tunus ve Libya milli takımları, tur atlama biletleri için yarışma şanslarını yitirdi. Tunus'un puanı 3'e ulaşırken, Libya 1 puanda kaldı. Libya, son haftada Fas ile oynayacağı karşılaşmayla yolculuğunu tamamlayacak, Tunus ise bay geçecek.

Kuzey Afrika elemeleri, 24 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında İsmailiye'de Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Libya milli takımlarının katılımıyla düzenleniyor. Birinci ve ikinci sırayı elde eden takımlar, Gana'da düzenlenmesi planlanan 20 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası finallerine katılacak.

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