Fas Milli Takımı, pazar akşamı "Büyük Tanca" Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Mali ile 1-1 berabere kalmasının ardından Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın anlık sıralamasında dünya genelinde yedinci sıraya geriledi.

Fas Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Gabon ve Lesotho'yu yenmesinin ardından son dönemde dünya genelinde beşinci sıraya yükselmiş, ayrıca Brezilya'nın Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetten de yararlanmış, ardından Mali ile berabere kalınca iki sıra gerilemişti.

Fas Milli Takımı şu anda 1805.34 puana sahipken, Portekiz UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasında Norveç karşısında 2-1'lik heyecanlı bir galibiyet elde ettikten sonra 1807.69 puanla beşinci sıraya yükseldi.

Brezilya ise 1806.51 puanla altıncı sırada yer aldı. Böylece üst sıralarda uluslararası ara maçlarının sonuçlarıyla eş zamanlı yaşanan değişiklikler ışığında üç milli takım arasındaki farkı yalnızca birkaç puan ayırıyor.