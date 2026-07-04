Fas maçındaki olay tekrarladı… Mbappé, Paraguaylı bir taraftar için tribünlere çıktı

Fransa milli takımının kaptanı Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda bu Cumartesi akşamı oynanacak Fransa-Paraguay maçı öncesinde Paraguaylı bir taraftardan özür diledi.

Mbappé’nin özrü, Fransız milli takım oyuncuları maça hazırlanmak için şut antrenmanı yaparken, ısınma sırasında yanlışlıkla bir topu taraftara doğru atmasının ardından geldi.

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Real Madrid'in forveti tereddüt etmedi ve olayın ardından tribünlere çıkarak taraftardan özür diledi ve durumunun iyi olup olmadığını sordu.

Bu, Mbappé'nin bu tür bir olaya karıştığı ilk sefer değil. 2022 Dünya Kupası'nda, Fas ile oynanacak yarı final maçı öncesinde, eski Paris Saint-Germain oyuncusunun attığı şutlardan biri tribünlerdeki bir Fransız taraftara isabet etmişti. Fransız "RMC" kanalına göre, Mbappé daha sonra taraftarın durumunu kontrol etmek ve özür dilemek için tribünlere gitmişti.

Mbappé, bu yılki Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana 6 gol attı ve Paraguay karşısında turnuva tarihindeki 19. maçına çıkacak. 2022 Dünya Kupası'nda kazandığı gol kralı unvanı için kıyasıya rekabetini sürdürüyor.

"Les Bleus", 32'li turda İsveç'i 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi.