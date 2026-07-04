Fas, Kanada maçı için kadrosunu belirledi… Wahbi tek bir değişiklik yaptı

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turu kapsamında bu Cumartesi akşamı Kanada ile oynanacak maçta takımının ilk 11'ini açıkladı.

Maç, Houston Stadyumu’nda oynanacak. “Atlas Kaplanları”, 32’li turda Hollanda ile 1-1 berabere kalıp penaltı atışlarında galip gelerek turnuvada yoluna devam ettikten sonra, çeyrek finale yükselme biletini almayı hedefliyor.

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Fas milli takımının kadrosunda, Hollanda maçına kıyasla sadece tek bir değişiklik yapıldı; Muhammed Wahbi, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Şadi Riyad'ın yerine savunmanın merkezinde Radwan Halhal'ı sahaya sürdü.

Fas'ın kadrosu şu şekildeydi:

Kaleci: Yassine Bono.

Defans: Nasir Mezraoui, Radwan Halhal, Issa Diop, Achraf Hakimi.

Orta saha: Ezzedine Ounahi, Nael El Ainaoui, Ayub Bouadi.

Forvet: Bilal El-Khnous, İsmail El-Saybari, İbrahim Diaz.

Bu maçın galibi, Fransa ile Paraguay arasındaki karşılaşmanın galibi ile karşılaşacak.