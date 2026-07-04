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Çeviri:

Fas, Kanada maçı için kadrosunu belirledi… Wahbi tek bir değişiklik yaptı

Kanada - Fas
Kanada
Fas
Dünya Kupası
M. Ouahbi
C. Riad
R. Halhal
Kanada
Fas
ABD

Atlas Aslanları, üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselmeyi hayal ediyor

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turu kapsamında bu Cumartesi akşamı Kanada ile oynanacak maçta takımının ilk 11'ini açıkladı.

Maç, Houston Stadyumu’nda oynanacak. “Atlas Kaplanları”, 32’li turda Hollanda ile 1-1 berabere kalıp penaltı atışlarında galip gelerek turnuvada yoluna devam ettikten sonra, çeyrek finale yükselme biletini almayı hedefliyor.

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Fas milli takımının kadrosunda, Hollanda maçına kıyasla sadece tek bir değişiklik yapıldı; Muhammed Wahbi, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Şadi Riyad'ın yerine savunmanın merkezinde Radwan Halhal'ı sahaya sürdü.

Dünya Kupası
Kanada crest
Kanada
CAN
Fas crest
Fas
MAR

Fas'ın kadrosu şu şekildeydi:

Kaleci: Yassine Bono.

Defans: Nasir Mezraoui, Radwan Halhal, Issa Diop, Achraf Hakimi.

Orta saha: Ezzedine Ounahi, Nael El Ainaoui, Ayub Bouadi.

Forvet: Bilal El-Khnous, İsmail El-Saybari, İbrahim Diaz.

Bu maçın galibi, Fransa ile Paraguay arasındaki karşılaşmanın galibi ile karşılaşacak.

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