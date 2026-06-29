Fas, Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi ve bu turda Hollanda milli takımıyla karşılaşacak. Milli takım teknik direktörü Mohamed Ouahbi’nin, Oranje karşısında mümkün olan en güçlü kadroyu sahaya süreceği artık belli oldu.

Ouahbi, Haiti maçında (4-2) birçok as oyuncusuna dinlenme fırsatı verdi. Bu karar, 16'lı tur maçı göz önünde bulundurularak alındı. Salı günü Hollanda ile oynanacak bu önemli maçta, elbette yıldız oyuncular kadroya geri dönecek.

Yassine Bounou, Fas takımının kalesini koruyacak. Savunma hattı (sağdan sola doğru) Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad ve Noussair Mazraoui'den oluşuyor.

Çok aranan Ayyoub Bouaddi, orta sahada kontrolcü olarak geri dönüyor; savunmanın hemen önünde ise Neil El Aynaoui ona destek veriyor. Azzedine Ounahi, Fas’ın orta sahasında en ileriye çıkmış oyuncusu.

Brahim Díaz (sağda) ve Bilal El Khannous (solda), forvet kanatlarında ataklar ve tehlike yaratmakla görevli. Dünya Kupası’nda üç golle Fas’ın en golcü oyuncusu olan Ismael Saibari, Hollanda milli takımı karşısında en geride oynayan forvet olacak.

Hollanda kadrosu: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Summerville, Brobbey, Gakpo

Fas'ın ilk onbiri: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, Ounahi, El Aynaoui; Díaz, Saibari, El Khannouss.