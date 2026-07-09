İspanya milli takımının yıldızı Gavi, Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika karşısında “kolay geçecek” söylemlerini reddetti.

Marca gazetesinde yer alan açıklamalarında Gavi, “İspanya’nın şampiyonluğun en büyük favorisi olduğu yönündeki söylemlerden hoşlanmıyorum. Belçika milli takımı, tıpkı Portekiz’de olduğu gibi harika oyunculara sahip” dedi.

"Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız; bunu başarırsak işler kesinlikle yolunda gidecektir. Şu anda en önemli şey Belçika'yı yenmek" diye ekledi.

Bir sonraki turda Fransa mı yoksa Fas mı ile karşılaşmayı tercih ettiği sorulduğunda ise, “Her ikisi de büyük takımlar, ancak Katar Dünya Kupası’nda bizi eleyen Fas’ı seçerim” diye yanıt verdi.

"Buraya Dünya Kupası'nı kazanmak için geldim. Teknik direktör beni herkesten daha iyi tanıyor. Hepimiz daha fazla oynamak istiyoruz, ama asıl önemli olan Dünya Kupası'nı kazanmak. O da ne isterse bana güvenebileceğini biliyor" diye vurguladı.

Turnuvanın geri kalanında belirleyici bir rol oynamak istediği sorulduğunda ise, “Elbette Dünya Kupası’nda önemli bir oyuncu olmayı umuyorum” dedi.

Ayrıca, “Şampiyonluğu getirecek golü atmayı hayal ediyorum. Her zaman Dünya Kupası finalinde bir makas vuruşuyla gol atmayı hayal ettim. Bunlar sadece hayaller ve umarım gerçekleşir. Rakip mi? Messi yüzünden Arjantin olmasını isterdim, ama finale çıktığımız sürece rakibin kim olduğu önemli değil” dedi.

"Ben coşkulu ve hırslı bir oyuncuyum, bunu herkes bilir. Bazı takım arkadaşlarımın bazen benden rahatsız olması doğal. Ancak sahada olsam da olmasam da her zaman takımın çıkarını düşünmeye çalışıyorum" diye sözlerini tamamladı.