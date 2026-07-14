2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile İngiltere arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmadan bir gün önce, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından maçın yönetiminin kendisine verildiği açıklamasının ardından, Amerikalı hakem İsmail El-Fatih, İspanyollar tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.

Ünlü İspanyol gazeteci Miguel Serrano, “X” platformundaki hesabı üzerinden El Fatih’e sert bir saldırıda bulunarak, hakemin bu yılki Dünya Kupası’ndaki tartışmalı kararları nedeniyle turnuvanın en önemli maçlarından birini yönetmeye layık olmadığını belirtti.

Serrano şöyle yazdı: “Bu, Dünya Kupası’ndaki en kötü hakemlik performanslarından birinde Uruguaylı oyuncuların İspanya’ya karşı sert oynamasına izin veren ve Brezilya’ya açık bir penaltıyı görmezden geldikten sonra VAR tarafından uyarılmak zorunda kalan hakemdir. İşte ödülü bu! FIFA’nın yaptığı şey inanılmaz.”



İspanyol gazeteci, eleştirilerinde İspanya-Uruguay maçına değindi. Al-Fateh’in bu maçta Uruguaylı oyuncuların sert müdahalelerine karşı hoşgörülü davrandığını düşünen gazeteci, hakemin bu maçtaki performansını turnuvanın en kötülerinden biri olarak nitelendirdi.

Ayrıca, çeyrek finalde Brezilya ile Norveç arasındaki maçta yaşanan tartışmaya da değindi. El Fatih’in, saha içinden Brezilya lehine bir penaltı kararı vermemesinin hata olduğunu, ancak video hakeminin müdahalesi üzerine görüntüyü tekrar izlemesi ve kararını değiştirerek penaltıyı vermesinin ardından, kararını değiştirdiğini belirtti.

İsmail El-Fateh, son on yılda ABD’nin en önde gelen hakemlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1982 yılında Fas’ın Kazablanka kentinde doğan El-Fateh, 18 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD’ye göç etti ve daha sonra ABD vatandaşlığı aldı.

2016 yılında Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) uluslararası hakem listesine katıldı ve aralarında Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’nın da bulunduğu birçok büyük turnuvada görev aldı. Ayrıca Arjantin ile Fransa arasındaki tarihi final maçında dördüncü hakem olarak görev yaptı. Mevcut turnuvadaki bazı hakemlik kararlarının tartışmalara yol açmasına rağmen, 2026 Dünya Kupası’nda da kendisine bir dizi önemli maçın görevlendirilmesiyle varlığını sürdürecek.

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