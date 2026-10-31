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70th Ballon D'Or Ceremony - ArrivalsGetty Images Entertainment
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Fas'ın Ballon d'Or temsilcisinin tercihleri: Yamal İspanya'yı önceliklendirmesinin bedelini mi ödedi?

L. Yamal
A. Hakimi
Barcelona - Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
İspanya
Fas

Faslı kökler ve İspanyol forma: Arap ülkesinin temsilcisi Barcelona yıldızıyla nasıl ilgilendi?

Fas kökenli olmasına ve İspanya Millî Takımı'nı temsil etmeyi seçmesine rağmen, Faslı gazeteci 2026 Ballon d'Or ödülündeki oylamasının zirvesine Lamine Yamal'ı koymadı; birinci sırayı vatandaşı Ashraf Hakimi'ye verirken, Barcelonalı yıldızı üçüncü sıraya yerleştirdi. Bu detaylar "France Football" dergisi tarafından açıklandı.

Bu tercih, genç oyuncunun Eylül 2023'te futbol kariyerini şekillendirdiği ve doğup büyüdüğü ülke olan İspanya'yı temsil etme kararını vermesinin ardından, Yamal'ın İspanya ve Fas millî takımlarıyla olan hikâyesini yeniden gündeme getiriyor. Fas, babasının Fas kökeninden faydalanarak oyuncunun hizmetlerinden yararlanmak istemişti.

Yamal, İspanya için oynama arzusunu net bir şekilde dile getirmiş, 15 yaş altı millî takımdan itibaren ülkenin yaş kategorilerindeki takımlarını temsil ettiğini ve hayalinin "La Roja" formasıyla en büyük kupaları kazanmak olduğunu vurgulamıştı.

Bu karar, Fas Futbol Federasyonu'nun onu Fas'ı temsil etmeye ikna etmeye çalıştığı bir dönemde geldi; ancak oyuncu uluslararası kariyerine İspanya ile devam etmeyi tercih etti. Daha sonra millî takımın en öne çıkan yıldızlarından biri hâline geldi ve onunla elde ettiği başarıların yanı sıra takımın Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasına katkıda bulundu.

Gelecek maçlar
BAR

BAR

La Liga

31 Eki 2026

ALA

ALA

Önce Hakimi, ardından Mbappe ve üçüncü sırada Yamal

İspanyol "AS" gazetesinin öne çıkardığına göre, Faslı gazetecinin listesi Ashraf Hakimi'nin tercihlerinin başında geldiğini, onu ikinci sırada Fransız Kylian Mbappe'nin ve üçüncü sırada Lamine Yamal'ın izlediğini gösterdi. Bu oylama, Barcelona'nın yeteneğini ilk üç sıranın dışında bırakmadan, Paris Saint-Germain'in Faslı yıldızına yönelik net bir tercihi yansıtıyor.

Hakimi, ülkesinin temsilcisinin oylamasının zirvesine yerleşen tek Faslı oyuncu oldu; Yamal ise, 881 puanla İngiliz Harry Kane ve Fransız Kylian Mbappe'nin ardından Ballon d'Or ödülünün genel sıralamasında da üçüncü sırada yer almasına rağmen üçüncü olarak geldi.

Böylece Yamal, Faslı gazetecinin hesaplarının dışında kalmadı; ancak oylamasının zirvesini elde edemedi, o da Hakimi'ye gitti. Bu, 2026 Ballon d'Or yarışındaki oy verenlerin tam listelerinin yayımlanmasıyla ortaya çıkan dikkat çekici detaylardan biri oldu.

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