Fas ile İspanya arasında: 2030 Dünya Kupası finali hakkında yeni açıklamalar

2030 Dünya Kupası finalinin nerede oynanacağına dair tartışmalar sürüyor. Bazıları, tamamen siyasi nedenlerden ötürü İspanya'nın şansının düşük olduğunu ve maçın Fas'ta oynanacağını düşünürken, kimileri karşılaşmanın Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılacağını savunuyor; Barcelona kulübünün sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcısı Antonio Escudero gibi bazıları ise maçın Camp Nou'da oynanacağına inanıyor.

2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak stadyuma ilişkin tartışmalar, dosyanın İspanya ile Fas arasında açık kalmasıyla birlikte devam ediyor. Başlangıçta final maçının Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacağı yönündeki yaygın kanının ardından, Spotify Camp Nou Stadı da olası seçenekler arasına girdi.

Ancak son veriler, finalin Fas'ın Benslimane şehrinde inşa edilmekte olan büyük II. Hasan Stadı'nda oynanma ihtimalinin arttığına işaret ediyor; özellikle stadyum tamamlandığında sahip olacağı yüksek seyirci kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda.

Escudero, "Cadena Ser" radyosundaki "Aquí Girona" programında yayımlanan açıklamalarında şunları söyledi: "Bunu çok istiyoruz. Bunun oldukça mümkün olduğunu düşünüyorum. Dünyanın dört bir yanındaki spor kuruluşları bu fikri destekliyor. Büyük çaba harcadık ve harika bir stadyumumuz var. Bunun zamanı geldi."

Ayrıca "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Bunun gerçekleşmesi için çok yüksek bir ihtimal var."

Öte yandan Barcelona'nın sosyal işlerden sorumlu başkanı, kulübün sezonluk bilet fiyatlarını artırmayı değerlendirdiği iddialarını yalanladı ve şöyle konuştu: "Kimse sezonluk bilet fiyatlarının artırılmasından bahsetmedi. Herkes içi rahat olsun. Bunu kimse dile getirmedi. Ben başkan yardımcısıyım, dolayısıyla konudan haberdar olmam beklenir. Bu, masada olan bir konu değil."

Stadyumun tamamlanma tarihine ilişkin olarak başkan yardımcısı, işlerin belirlenen tarihte bitirileceğine dair güvenini dile getirdi.

Şöyle dedi: "Bunu umuyoruz. Ben bu konuda eleştireldim. Aslında Montjuïc'ten ayrılmazdım, ama bundan vazgeçtiler. Bizimle iş birliği yapan kişiler ve finansör taraflar, orada olmamızı istediler. Bazen Barcelona bu kararı doğrudan alamıyor" diyerek muhalif görüşlerin varlığını kabul etti.