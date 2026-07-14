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england argentinaGetty Images

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Fas için müthiş bir haber mi?.. FIFA, Arjantin-İngiltere maçıyla ilgili kararını açıkladı

İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
İngiltere
Arjantin
ABD

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası’nın en çok beklenen karşılaşmalarından biri olan Arjantin ile İngiltere milli takımları arasındaki ikinci yarı final maçını yönetmesi için Amerikalı hakem İsmail El-Fath’ı atadığını duyurdu.

Al-Fath’ın seçilmesi, turnuva boyunca sergilediği olağanüstü performansın bir sonucu oldu; birçok önemli maçı yüksek bir yetkinlikle yönetmesi, FIFA’nın bu kadar önemli bir karşılaşmayı yönetme kabiliyetine olan güvenini pekiştirdi.

Fath, Fas’ın Kazablanka kentinde doğduktan sonra ABD vatandaşlığına geçerek uluslararası hakem oldu. Dünya Kupası’na katılan en önde gelen hakemlerden biri olarak, dünya futbol camiasında saygı uyandıran dikkat çekici performanslarını sürdürdü.

Ancak bu atama, El Fath’ın final maçını yönetme şansını fiilen sona erdiriyor; zira FIFA, denge ve tarafsızlığı korumak amacıyla turnuvanın son iki maçını (yarı final ve final) aynı hakeme vermeme geleneğini sürdürüyor.

Buna karşılık, “Foot Mercato” sitesine göre, turnuva boyunca sergilediği olağanüstü performansla hem taraftarları hem de uzmanları hayran bırakan Faslı hakem Jalal El-Jid, final maçını yönetecek en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Bu da onu dünya futbolunun en önemli maçını yönetmek için en önde gelen seçenek haline getiriyor.

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