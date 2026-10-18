Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, İngiliz ekibi Brighton'ın genç orta saha oyuncusu Younes Ibrahim'in gelişimini takip ediyor. Teknik ekibin Avrupa'da profesyonel olarak forma giyen Mısır kökenli genç yeteneklerden faydalanma çabaları kapsamında, oyuncunun önümüzdeki kasım kampına çağrılması gündemde.

Mısır Milli Takımı'ndan bir kaynak, Fransız Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda, Avustralya doğumlu 18 yaşındaki Ibrahim'in Hossam Hassan'ın planları arasına girdiğini belirtti. Oyuncu, bu sezon Brighton'ın A takımına yükseltilmesinin ardından dikkatleri çekmiş ve geçen perşembe UEFA Konferans Ligi'nde Litvanya ekibi Kauno Zalgiris karşısında resmi olarak sahaya çıkarak 4-0'lık galibiyet sırasında bir gole asist yapmıştı.

Oyuncu, ebeveynlerinin vatandaşlıkları ve doğduğu yer sayesinde Mısır, Marokko, İngiltere ve Avustralya olmak üzere 4 milli takımı temsil edebiliyor. Bu durum, Mısır Futbol Federasyonu'nun Mısır Kökenli Profesyoneller Komitesi aracılığıyla oyuncuyla iletişime geçmesine ve gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasını hızlandırmasına yol açtı.

Kaynak, teknik ekibin futbol federasyonunun bu işlemleri tamamlamasını beklediğini ve ardından oyuncunun kasım kampına katılma olasılığının bulunduğunu açıkladı. Kaynak ayrıca, milli takımın; Mısır, Tunus ve Fransa vatandaşlıklarına sahip olmasına rağmen geçen mart ayında Mısır Milli Takımı'na katılan Haitham Hassan tecrübesini yeniden yaşamak istediğini ifade etti.

Mısır Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde İkinci Grup'ta 4 puanla zirvede yer alıyor. Mısır, Angola ile golsüz berabere kalmış, ardından Güney Sudan'ı 5-0 yenerek büyük bir galibiyet elde etmişti.