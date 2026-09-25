Fas Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası elemelerine Gabon karşısında hak edilmiş bir galibiyetle başladı. Uzun süre net bir üstünlük kuran Fas, karşılaşmanın 2-0'lık skorla noktalanmasını son dakikalarda attığı ikinci golle sağladı ve elemelere mükemmel bir başlangıç yaptı.

Fas Milli Takımı, topa sahip olma ve hücum baskısından yararlanarak oyunun akışına baştan itibaren hâkim oldu. Tehlikenin en önemli kaynaklarından biri olan Ezzeddine Ounahi, ilk dakikalarda birden fazla fırsatı harcadıktan sonra 27. dakikada şutlarından biri üst direğe çarptı.

Fas baskısı sürdü ve Noussair Mazraoui, 36. dakikada Gabon savunmasının şifresini çözmeyi başardı. Tehlikeli bölge içinde bireysel bir hareketle ilerleyen Mazraoui, markajdan kurtulduktan sonra ceza sahası dışından çektiği sert şutla topu kaleci Amonome'nin ağlarına gönderdi ve ülkesinin milli takımını öne geçirdi.

Fas, ilk yarı bitmeden avantajını artırmaya çok yaklaştı. Abdessamad Ezzalzouli'nin El Ainaoui'ye gönderdiği isabetli ortada oyuncu fırsatı istenildiği gibi değerlendiremedi ve ilk yarı Fas'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Fas Milli Takımı, Gabon kalesini tehdit etmeyi sürdürdü. Kaleci Amonome, Nayef Aguerd'in sert şutunu kurtararak parladı; takım arkadaşları ise ikinci golü aramaya devam etti.

Buna karşılık Gabon Milli Takımı, zaman ilerledikçe daha tehlikeli bir görüntü vermeye başladı; özellikle Fas savunması için sürekli bir baş belası hâline gelen Bouanga üzerinden.

Yassine Bounou, Bouanga'nın 57 ve 77. dakikalardaki iki tehlikeli girişimini önleyerek ülkesinin milli takımının üstünlüğünü korudu. Ardından Fas, 84. dakikada son darbeyi indirdi.

İkinci gol, Bilal El Khannouss'un isabetli ortasını değerlendiren Soufiane Rahimi'den geldi. Topu ağlara gönderen Rahimi, Fas'ın üç puanı hanesine yazdırmasını kesinleştirdi.