Fas, gelecekte "Fas Milli Takımı" formasını taşıyabilecek yeni yetenekler aramaya devam ederken, uluslararası yolculuğuna farklı bir kapıdan başlamayı seçen genç bir ismin ortaya çıkması, çifte vatandaşlığa sahip yetenekler üzerindeki milli takımlar arası rekabeti yeniden gündeme taşıdı.

Fas Milli Takımı'nın eski kaptanı Mehdi Benatia'nın oğlu, geleceği parlak Faslı forvet Keis El-Mettaki, bugün cuma günü resmen Fransa 15 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosuna katılarak milli takımlar düzeyindeki ilk uluslararası çıkışında Fransa Milli Takımı'nı temsil etme kararı aldı.

2012 doğumlu Keis El-Mettaki, Fransız kulübü Olympique Marsilya'nın yaş kategorisi takımlarında forma giyiyor ve uluslararası kariyerinin başlangıcında, seçkin bir uluslararası kariyer boyunca Fas Milli Takımı formasını taşıyan babasından farklı bir yol izlemeyi seçtikten sonra, Fransa 15 Yaş Altı Milli Takımı ile bu kategoriye özel Dünya Kupası festivali müsabakalarında yer alacak.

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Fransız basınında yer alan haberlere göre, Keis'in tercihi, ulusal federasyonların sportif vatandaşlık düzeyinde birden fazla seçeneğe sahip genç yeteneklere gösterdiği ilgi çerçevesinde geliyor; özellikle de oyuncunun bu yaş döneminde, A Milli Takım ile oynama aşamasına ulaşmadan önce, kurallara göre gelecekte temsil edeceği milli takımı değiştirebilme imkanının hâlâ bulunması nedeniyle.

Fransa Futbol Federasyonu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliğinde 22-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek, bu yaş kategorisindeki en önemli yeteneklerden bir grubun katılımıyla gerçekleşecek Dünya Kupası ve 15 Yaş Altı Festivali'nin ilk edisyonunda yer almak üzere 2012 doğumlu 18 oyuncudan oluşan kadroyu açıkladı.

Keis El-Mettaki'nin Fransa 15 Yaş Altı Milli Takımı ile yer alması, gelecekte Fas'ı temsil etme ihtimalinin kapısını tamamen kapattığı anlamına gelmese de, Fransa formasıyla çıkış yapması, özellikle son yıllarda Fas Milli Takımı'nın en önemli savunmacılarından birinin oğlu olması nedeniyle uluslararası kariyeri için dikkat çekici bir başlangıcı temsil ediyor; böylece aile ismi uluslararası sahnede yeniden boy gösteriyor, ancak bu kez Fransa kapısından.