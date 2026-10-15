Fas Milli Takımı'nın eski kaptanı, Juventus ve Bayern Münih'in eski yıldızı Mehdi Benatia, Manchester City kalecisi İtalyan Gianluigi Donnarumma'nın takımının dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı oynadığı maçtaki performansını eleştirdi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Saint-Germain 3-0 önde kapattı, ardından Manchester City ikinci yarıda iki gol buldu; maç Fransız ekibinin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Manchester City skor 3-1 olduktan sonra maça dönmeye ve farkı azaltmaya çalışırken, Magnes Akliouche kaleci Gianluigi Donnarumma'nın topla ilgili hatasından yararlanarak dördüncü golü kaydetti ve maçı kopardı.

Olympique Marsilya'nın eski sportif direktörü Mehdi Benatia bu hatayı kabullenemedi ve "Canal+" kanalındaki "Canal Football Club" programında kaleciyi sert şekilde eleştirdi.

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre Benatia şunları söyledi: "Bu tür maçlarda genellikle ilk çeyrek saatten söz ederiz. Burada ise çeyrek saat içinde iki gol yediler, dolayısıyla ilk golde sorumluluğun onda olduğu açık; daha iyisini yapabilirdi."

Açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Sonra Manchester City'nin performansı yükselip geri dönmeye başladığında, ikinci bir gole sebep oldu. Yani maçın tamamı felaketti."

Donnarumma'nın bir önceki yaz Paris Saint-Germain'den Manchester City'ye transfer olduğu hatırlatılıyor.



