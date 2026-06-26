Fas, Dünya Kupası'nda olağanüstü bir Hollanda rekoruyla karşı karşıya

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Hollanda milli takımıyla oynayacağı kader belirleyici maça hazırlanıyor. Bu karşılaşma, “Atlas Aslanları”nı “Yel Değirmenleri”ni geçip çeyrek finale yükselme biletini kapmak için zorlu bir sınava tabi tutacak.

2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Fas ile Hollanda arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşma, tarihte ilk kez ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak organizasyonunda düzenlenen turnuva kapsamında Monterrey Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Fas Milli Takımı, bu yılki Dünya Kupası’nda olağanüstü ve istikrarlı bir performans sergiledi. Taktiksel disiplin, sağlam savunma ve yüksek mücadele ruhunu bir araya getiren oyun tarzı sayesinde, dünya sahnesinin en önde gelen takımlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

“Atlas Kaplanları”, açılış maçında Brezilya milli takımına karşı 1-1’lik beraberliği zorlayarak büyük takımlar karşısında güçlü bir karakter sergiledi; bu sonuç, turnuvada ilerlemek için güçlü bir rekabet sergilemeye hazır olduklarını gösterdi.

Fas Milli Takımı, İskoçya’yı tek golle mağlup ederek olumlu sonuçlarına devam etti ve ardından Haiti’yi 4-2 yenerek eleme turlarına güvenle yükseldi.

Öte yandan, Hollanda milli takımı grup aşamasında güçlü bir performans sergiledi. Japonya ile 2-2’lik heyecan verici bir beraberlikle turnuvaya başlayan Hollanda, ardından İsveç’i 5-1’lik ezici bir skorla mağlup etti ve ilk turu Tunus’u 3-1 yenerek hak ettiği bir galibiyetle tamamladı.

Hollanda milli takımının Dünya Kupası’ndaki olağanüstü geçmişi göz önüne alındığında, bu karşılaşma daha da zorlu hale geliyor. Fransız “Stats Foot” ağı, Hollanda’nın ilk on bir katılımında çeyrek finalden önce turnuvadan elenmediğini belirtti. Bu rakam, “Yel Değirmenleri”nin eleme turlarındaki gücünü yansıtıyor ve Fas ile yapılacak karşılaşmaya olağanüstü bir önem kazandırıyor.