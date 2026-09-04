"Fas'a karşı ve başka bir ülkenin lehine": Eto'o eski bir hakeme ağır suçlamalar yöneltti

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, eski bir uluslararası hakem ve ordu subayına yönelik, önceki Afrika turnuvalarında Kamerun ve Fas'ın çıkarlarına aykırı hareket etmeye çalıştığı iddiasıyla ağır suçlamalar yönelterek yeni bir tartışma başlattı.

Mesele, uluslararası maçları etkileme girişimlerine ilişkin iddialar etrafında dönüyor; ancak ne hakemin kimliği açıklandı ne de bu suçlamaları destekleyen herhangi bir açık kanıt ortaya konuldu.

Yeni bir Kamerunlu hakem grubunun mezuniyet töreni sırasında Eto'o, yeni görevlilere birlikte çalışabilecekleri bazı kişiler konusunda uyarılarda bulundu; ardından ülkesine karşı olumsuz olarak nitelediği roller oynamakla suçladığı "eski bir hakem ve ordu subayı"ndan söz etti.

Kamerun kanalı "CFOOT"un öne çıkardığı açıklamalarında Eto'o, aynı kişinin "Fas'ı başka bir ülkenin lehine etkilemeye çalıştığını", "Kamerun Dişi Aslanları'nın Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nın son sürümüne katıldıkları sırada da aynı şeyi tekrarladığını" ifade etti.

Kamerun Federasyonu Başkanı kastettiği kişinin adını açıklamadı; ancak yaptığı tarif, hızla eski uluslararası hakem ve Kamerun ordusunda subay olan, halen Kamerun Futbol Hakemleri Derneği başkanlığı görevini yürüten Alioum Sidi hakkında spekülasyonlara yol açtı.

Bununla birlikte Eto'o, "Fas'ı etkileme" girişiminin niteliğini ya da bunun ne şekilde yapıldığı iddia edilen yöntemi açıklamadı; ayrıca işin lehine yürütüldüğü söylenen ülkenin kimliğini de ortaya koymadı.

Alioum Sidi yanıt verdi ve kanıt istedi

Alioum Sidi ise Eto'o'nun açıklamalarında kastedilen kişinin kendisi olduğunu değerlendirerek, bu suçlamalara sert bir şekilde yanıt veren bir açıklama yayımladı.

Eski uluslararası hakem, bir maçı başka bir ülkenin lehine etkilemeye çalıştığı ya da Kamerun'un çıkarlarına aykırı hareket ettiği yönünde kendisine yöneltilen "her türlü suçlamayı, imayı veya yorumu" kesin bir dille reddetti.

Sidi ise buna karşılık Samuel Eto'o'dan, dayandığı olguları açıkça belirtmesini ve kendisine yöneltilen suçlamaların doğruluğunu kanıtlayan nesnel deliller sunmasını talep etti.

Ayrıca bu iddiaları destekleyecek bir şey sunulmaması hâlinde, onurunu, itibarını ve dürüstlüğünü savunmak için yargı mercilerine ve yetkili kurumlara başvurma sinyali verdi.

Ayrıca okuyun:

Mbappe kaybından sonra çıkarlarını savunuyor: Eto'o, Infantino'ya güçlü desteğinin sırrını açıkladı

Krizin arka planında "CAS" önündeki bir uyuşmazlık

Alioum Sidi, kendisinin başkanlığını yürüttüğü Kamerun Futbol Hakemleri Derneği ile Kamerun Federasyonu arasında Spor Tahkim Mahkemesi "CAS" önünde halen süren uyuşmazlığın gölgesinde, bu açıklamaların başka bir arka planı olabileceğine işaret etti.

Eski hakem, bu uyuşmazlığın, Eto'o'yu kastederek "federasyon başkanının soğukkanlılığını yitirmesi" olarak nitelediği durumla bağlantılı olabileceği görüşünde.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

