Fas'a darbe mi? 2030 Dünya Kupası finalini Santiago Bernabeu'ya taşıyan gizli anlaşma

İspanya ile Fas arasında 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma konusunda medya ve taraftar çekişmesi sürerken, Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, turnuvanın en önemli maçının stadıyla ilgili henüz nihai bir karar alınmamış olması nedeniyle tarafsızlığa dayanan resmî tutumunu koruyor.

Resmî kararın bir yıl daha, hatta 2028'e kadar açıklanmayabileceği belirtilse de mevcut göstergeler büyük ölçüde net görünüyor. Zira dünya futbolunun kulislerindeki beklentiler, Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nın finale ev sahipliği yapmak için en öne çıkan aday olmaya devam ettiğine işaret ediyor. Kazablanka ve Barcelona ise iki yarı final maçına ev sahipliği yapmaya en yakın görünüyor.

İspanya ile Fas arasında finale ev sahipliği yarışı nedeniyle ortaya çıkan bariz gerilime rağmen, daha önce açıklanan tabloda esaslı bir değişiklik meydana gelmedi. Öte yandan veriler, meselenin yalnızca sportif yönlerle ilgili olmadığını, aynı zamanda siyasi ve kurumsal hesapların da işin içine girdiğini, buna ek olarak her ülkenin dünya futbolu sistemi içindeki konumunun da belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.

Bernabeu tablonun zirvesinde

İspanya, futbol dünyasında büyük bir nüfuza sahip ve bu, Fas ile finale ev sahipliği rekabetinin doğurduğu tartışmalara rağmen Uluslararası Futbol Federasyonu'nun gizlemeye çalışmadığı bir gerçek.

Buna karşılık Fas, son yıllarda siyasi, sportif ve organizasyonel düzeylerde büyük bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve dünya futbolu sistemi içindeki varlığını da güçlendirdi. Ancak futboldaki nüfuz, tarih ve kurumsal varlık bakımından İspanya ile arasındaki fark hâlâ mevcut.

Ele alınan verilere göre Santiago Bernabeu Stadı, finale ev sahipliği hesaplarında hâlâ oldukça öndeki konumunu koruyor. Beklentiler ise iki yarı final maçından birinin Kazablanka'da, diğerinin Barcelona'da oynanacağı yönünde.

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre, kapanış maçına hangi şehrin ev sahipliği yapacağı tartışmasını yeniden alevlendiren karşılıklı açıklama ve medya kampanyalarına rağmen bu tablo şu ana kadar değişmedi.

Real Madrid ile Infantino arasında yazılı olmayan bir anlaşma

Basın raporlarının daha önce işaret ettiği gibi, Real Madrid ile Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino arasında, 2030 Dünya Kupası finalinin İspanya'nın başkentinde, tam olarak da Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması gerektiği kanaatine dayanan eski ve yazılı olmayan bir mutabakat bulunuyor.

Bu mutabakat resmî anlaşma ya da imzalı bir belge aşamasına ulaşmadı, çünkü Dünya Kupası maçlarının yerleriyle ilgili nihai kararı verecek merci Uluslararası Futbol Federasyonu. Ancak bu tasavvurun uzun süredir var olması, Real Madrid'in stadının adının tablonun zirvesinde kalmaya devam etmesinin nedenini kısmen açıklıyor.

Real Madrid ile Infantino arasındaki ilişki, geçtiğimiz dönemde, özellikle taraflar arasındaki anlaşmazlıklar ve farklı tutumlar nedeniyle bir miktar soğukluk yaşadı; bunların arasında İspanyol kulübün, FIFA başkanının planladığı adımlardan biriyle ilgili yaptığı açıklama da yer alıyordu.

Ancak mevcut verilere göre bu soğukluk, finalle ilgili önceki tasavvuru geçersiz kılmaya ya da Santiago Bernabeu Stadı'nı en güçlü adaylar arasından çıkarmaya yetecek düzeyde değildi.

FIFA seçimleri çok şeyi değiştirebilir

2030 Dünya Kupası dosyası, Uluslararası Futbol Federasyonu içindeki siyasi tablodan ayrı düşünülemez; özellikle de kurumun kendisinin başkanlığının geleceğiyle ilgili bir belirsizlik dönemi yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda.

Uluslararası Federasyon'un başkanlık seçimlerinin yaklaşması ve Gianni Infantino'nun seçim kampanyası için halihazırda harekete geçmiş olmasıyla birlikte, önümüzdeki aylarda bir dizi dosyanın netleşmesi bekleniyor.

Ayrıca Infantino'nun seçimlerde bir rakiple karşı karşıya kalıp kalmayacağını bilmek de önemli olacak; bu konu kasım ayının sonuna doğru daha net bir hâl alabilir ve böylece Uluslararası Federasyon içinde önümüzdeki dönemin yönelimlerini anlamak mümkün olacak.

Dolayısıyla FIFA başkanlık seçimleri, yalnızca finale ev sahipliği yapacak stat meselesinin değil, 2030 Dünya Kupası'yla ilgili birçok bilinmeyenin anlaşılması için temel anahtarlardan biri olabilir.

Ev sahibi şehirler üzerinde tekrarlayan bir çekişme

Aynı senaryo zaman zaman tekrarlanıyor; 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği, İspanya ile Fas arasında başlıca tartışma konusuna dönüşüyor. Karşılıklı açıklamalar ise iki taraf arasındaki mutabakat ve iş birliği düzeyinin dışarıdan görünebildiği kadar ideal olmadığını ortaya koyuyor.

Farklı vesilelerle İspanya ya da Fas, belirli bir şehrin adını finale ev sahipliği için en öne çıkan aday olarak öne sürdü; bu da yeni tartışma ve çekişme dalgalarına yol açtı.

"AS" gazetesinin aktardığına göre, bu tartışmaların bir kısmı bazı durumlarda, turnuva maçlarına ev sahipliği yapacak şehir ve statların hangi mekanizmayla belirleneceği konusunun belirsizliğini yansıtıyor.

Zira Dünya Kupası projesi, basitçe düzenleyici ülkeler arasında önceden varılmış bir uzlaşmaya dayanmıyor; sonuçta çeşitli organizasyonel detaylarda son sözü söyleme hakkına sahip olan Uluslararası Futbol Federasyonu'nun yönetimine tabi.

Fas nüfuzunu güçlendiriyor

Buna karşılık, Fas'ın son dönemde kaydettiği büyük gelişmeyi göz ardı etmek mümkün değil; özellikle de İspanya ve Portekiz'in yanında 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği dosyasına resmî olarak dahil olan son ülke haline geldikten sonra.

Ayrıca Fas'ın siyasi ve sportif konumu, geçtiğimiz aylarda kayda değer bir yükseliş gösterdi; buna ülkenin sahip olduğu statların, altyapının ve organizasyonel hazırlıkların kalitesine odaklanan tekrarlayan medya ve tanıtım kampanyaları da eşlik etti.

Bu kampanyalar, Infantino'nun yaptığı bazı açıklamalarla birlikte, özellikle Fas'ın finali Madrid'in elinden alma konusundaki gücüne dair medyada ve taraftarlar arasında birçok soru işareti doğurdu.

Üç ülke, aday dosyası henüz inceleme aşamasındayken, Santiago Bernabeu Stadı'nı final maçına tahsis edilen stat olarak içeren bir tasavvur ortaya koymuştu.

Ancak bu tasavvur bağlayıcı bir resmî anlaşmaya dönüşmedi; çünkü 2022'den bu yana Dünya Kupası'nı düzenlemekten sorumlu merci olan Uluslararası Futbol Federasyonu, turnuvayla ilgili tüm detaylarda son kararı verecek makam olmaya devam ediyor.

FIFA turnuvanın dizginlerini eline almaya hazırlanıyor

Önceki aşamada düzenleyici ülkeler ortak dosyayı hazırlamak, altyapıyı ve statları düzenlemek üzerinde çalışırken, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki aylarda 2030 Dünya Kupası'nın yönetimini daha doğrudan bir şekilde üstlenmeye başlaması bekleniyor.

İlk adımlardan biri, turnuvanın yönetimini üstlenecek şirketin kurulması; ancak bu adım henüz atılmadı ve Uluslararası Federasyon bünyesinde bu süreci başlatmak için bir toplantı düzenlenmesine ya da bir belge yayımlanmasına dair resmî bir tarih de belirlenmedi.

"AS" gazetesinin aktardığına göre, bu organizasyonel ortaklık hayata geçirildiğinde FIFA, maçlara ev sahipliği yapacak aday şehirlerin belirlenmesi de dahil olmak üzere turnuvanın detaylarını pratik olarak yönetmeye başlayacak.

Bu adımdan önce her şehre ait belgeler incelenecek, statlara ve tesislere saha ziyaretleri yapılacak; ayrıca yeni statların inşaat çalışmalarının ne kadar ilerlediği ve mevcut statların Uluslararası Federasyon'un standartlarına uygun hale gelmesi için gereken güncellemeler değerlendirilecek.

Böylece şehirlerin ve statların seçim süreci yalnızca açıklamalara ya da medya kampanyalarına dayanmayacak, FIFA'nın yürüttüğü bir dizi teknik ve organizasyonel prosedüre tabi olacak.

Karar hâlâ uzakta

Bu veriler, 2030 Dünya Kupası finaliyle ilgili mevcut tartışmanın, Uluslararası Futbol Federasyonu içindeki resmî bir tutumu mutlaka yansıtmadığını ortaya koyuyor.

Zira şu ana kadar maçın statıyla ilgili nihai bir karar yok; resmî yarış da belirleyici aşamalarına girmiş değil. Seçim sürecinin daha net bir şekilde başlamasından önce en az bir yıl daha geçebilir ve nihai kararın 2028'e kadar uzaması da olası.

FIFA yetkililerinin, yarışa girecek statları ve tesisleri yeniden ziyaret etmesi, ayrıca bunların hazır olma durumunu ve uluslararası gerekliliklere ve standartlara göre turnuva maçlarına ev sahipliği yapma kapasitesini gözden geçirmesi planlanıyor.

Dolayısıyla İspanya ile Fas arasında şu anda yaşananlar, son aşamalarına girmiş resmî bir yarıştan çok, nüfuz, imaj ve siyasi-sportif mesaj üzerine erken bir çekişme olarak nitelendirilebilir.

Bernabeu en öne çıkan aday olmaya devam ediyor

Tüm bu hesaplara rağmen Santiago Bernabeu Stadı, ister Real Madrid'in dünya çapındaki konumu nedeniyle, ister İspanya'nın futbol sistemi içindeki yeri nedeniyle, isterse de stadı finale ev sahipliği planları içine yerleştiren önceki tasavvur sonucunda, tablonun tam kalbinde güçlü bir şekilde yer almaya devam ediyor.

Buna karşılık Fas, futbol, altyapı ve siyasi nüfuz düzeyinde elde ettiği büyük gelişmeyi şanslarını artırmak için değerlendirmeye ve organizasyonda yalnızca ortak rolüyle yetinmemeye çalışıyor.

Ancak son sözü söyleyecek olan ne İspanya ne de Fas; nihai karara ulaşmadan önce önümüzdeki dönemde statlar ve şehirler için kapsamlı bir değerlendirme sürecine başlayacak olan Uluslararası Futbol Federasyonu olacak.

Bu nedenle 2030 Dünya Kupası finali için verilen mücadele henüz resmî olarak başlamadı; ancak medya ve siyaset düzeyinde fiilen başladı bile. Özellikle FIFA başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte, önümüzdeki aylar çekişmenin şeklini belirlemede belirleyici olabilir.

Şu an itibarıyla gerçeğe en yakın tablo, Santiago Bernabeu'nun final yarışının zirvesinde yer almaya devam etmesi; Kazablanka ve Barcelona'nın ise iki yarı final maçına ev sahipliği yapacak adaylar arasında bulunması yönünde. Ancak henüz meseleyi kesinleştiren herhangi bir resmî karar bulunmuyor.