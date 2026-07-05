Fas, 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldikten sonra ne kadar kazanç elde etti?

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda tarihi başarısının yeni sayfalarını yazmaya devam etti. Takımın başarısı, şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam etmekle kalmadı; ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen turnuvada attığı her adımla birlikte muazzam mali kazançlar elde etmesine de uzandı.

Fas Milli Takımı, 16'lı turun açılış maçında Kanada Milli Takımı'nı 3-0'lık haklı bir galibiyetle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve 2026 Dünya Kupası'ndaki toplam mali kazançlarını artırdı.

"Atlas Aslanları", 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Arap ve Afrika milli takımı olarak elde ettikleri tarihi başarıyı tekrarlamayı hedefleyerek, turnuvada güçlü performanslarını sürdürüyor. Fas Milli Takımı, üst üste ikinci kez yarı finale yükselebilmek için çeyrek finalde Fransa Milli Takımı engelini aşmayı umuyor.

FIFA tarafından onaylanan para ödülleri yönetmeliğine göre, Fas milli takımı çeyrek finale yükselmesiyle 19 milyon ABD doları tutarında bir para ödülünü garantiledi.

Ayrıca Fas milli takımı, turnuvaya katılım için yapılan hazırlık ve organizasyon masraflarını karşılamak üzere 1,5 milyon ABD doları tutarında ek bir ödeme aldı; bu tutar, FIFA tarafından Dünya Kupası’na katılan 48 milli takıma da verilmiştir.

Böylece, Fas milli takımının şu ana kadar elde ettiği toplam gelir 20,5 milyon ABD dolarına yükseldi; turnuvada yoluna devam etmesi halinde bu rakamın artması da mümkün.

2026 Dünya Kupası’na ilişkin mali ödül yönetmeliğine göre, şampiyon olan milli takım 50 milyon ABD doları alırken, ikinci olan takım 33 milyon ABD doları alacak. Üçüncü olan takım ise 29 milyon ABD doları, dördüncü olan takım ise 27 milyon ABD doları alacak.

Diğer sıralamalara gelince, turnuvayı beşinci ile sekizinci sıralar arasında tamamlayan takımlar her biri 19 milyon dolar alırken, dokuzuncu ile on altıncı sıralar arasında yer alan takımlar her biri 15 milyon dolar alacak.

Ayrıca, on yedinci ile otuz ikinci sıralar arasında yer alan takımlar 11 milyon dolar alırken, otuz üçüncü ile kırk sekizinci sıralar arasında yer alan takımlar ise her biri 9 milyon dolar alacak.