Faruk Süren: O seri bitecek

Galatasaray’ın efsane başkanlarından Faruk Süren, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kadıköy’de oynanan derbilerdeki son galibiyetinde takımın başkanı olan Süren, Pazar günkü maç için Galatasaray’ı favori olarak belirledi.

DERBİDE İBRE GALATASARAY’A YAKIN

Sabah'a yaptığı açıklamalarda derbiyi yorumlayan Süren "Hem Galatasaray'ın 20 senedir Kadıköy'de kazanamaması hem de 'nin hedefsiz kalması yüzünden bu derbi çok tırmandırıldı. Son Y.Malatya maçında çok iyi oynadık. Stoperde iki önemli eksik var ama bu sefer yeneceğiz, o seri bitecek, böyle bir his var içimde. Fenerbahçe'nin kazanmasını son ihtimal olarak görüyorum. Bu sezon Fenerbahçe bir türlü toparlanamadı, yapamıyorlar, iyi oynayamıyorlar. Derbide ibre Galatasaray'a yakın, ikinci ihtimal de beraberlik." şeklinde konuştu.

‘VAR ADİL KULLANILMIYOR’

Derbide hakemlerin de önemi değinen Süren "Derbinin sonucu hakemlere de bağlı. Şampiyonlar Ligi'ni izliyorum, VAR gayet iyi kullanılıyor. Adalet getirdi, hataları düzeltiyor. Ama bizde VAR'ın tabir-i caizse cılkı çıktı! Dakikada bir VAR'a gidiliyor, bir takım lehine işliyor, adil kullanılmıyor. Umarım derbide hakemler oyuncuların niyetini süzüp oyunu kontrol altında tutarlar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, 14 Nisan Pazar akşamı saat 19:00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek.