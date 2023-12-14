Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e söylediği sözler ortaya çıktı

Faruk Koca'nın Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçta hakem Halil Umut Meler'e sarf ettiği sözler ortaya çıktı.

Faruk Koca, Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı

Olayın koridorda devam ettiği ortaya çıktı

Koca, "Buradan çıkamayacaklar" dedi

NE OLDU? Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldırmış ve olay yargıya taşınmıştı. O gece yaşananlara dair detaylar saha komiseri raporunda ortaya çıktı.

NE SÖYLENDİ? NTV'nin haberine göre, saha komiseri raporunda olayların koridorda da devam ettiğini belirtti. Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, koridorda hakaretlerine devam ederek, "Buradan çıkamayacaklar" dedi.

BÜYÜK RESİM: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve şüpheliler Ş.Y.Ş. ile K.Ç.'nin alınan ifadelerin ardından “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanmış ardından da Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.

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SIRADA NE VAR? Faruk Koca, hakemlerin sahaya inince "Sizi bitireceğim" diye tehdit ettiği iddiasını ise kabul etmemişti. Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ise dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek İzmir'e ailesinin yanına gitti.