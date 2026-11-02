Real Madrid'in resmi internet sitesi, İspanyol ekibinin Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında çarşamba akşamı oynayacağı AEK Atina karşılaşmasını yönetecek İtalyan hakem Maurizio Mariani'ye dikkat çekti.

Real Madrid resmi internet sitesi aracılığıyla, Kahire saatiyle 20.45'te OPAP Arena'da oynanacak maça Mariani'nin atandığını teyit etti ve bunun İtalyan hakemin takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki bir maçını yöneteceği dördüncü karşılaşma olacağına dikkat çekti.

İtalyan hakemle farklı anılar

Kulübün resmi internet sitesi, Mariani'nin kıtasal turnuvada Real Madrid için daha önce yönettiği ve İspanyol ekibi açısından farklı sonuçlar getiren üç maçı gözden geçirdi.

Gelecek maçlar AEK Şampiyonlar Ligi 12:45 RMA

Her şey, 2022-2023 sezonu grup aşamasında Leipzig karşısında başlamış ve Real Madrid bu maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Takımla görev aldığı bir sonraki sezonda ise Real Madrid, 2024-2025 sezonu lig aşamasında Fransız ekibi Lille karşısında 1-0'lık sürpriz bir yenilgi almıştı.

Üçüncü karşılaşma ise 2025-2026 sezonunun son 16 turu ilk maçında Manchester City karşısında oynanmış ve İspanyol ekibi bu maçta 3-0'lık farklı bir galibiyet elde etmişti.

İspanyol ekibi, İtalyan hakemin yönettiği son üç maçtan ikisini kazanmış olmasının ardından, dördüncü deneyimin de olumlu sonuçlarının bir devamı olmasını umut ederken, yenilgiyle sonuçlanan Lille maçı senaryosunun tekrarından kaçınmayı hedefliyor.