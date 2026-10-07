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luka-modric-1200Getty Images
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

"Farklı bir son hak ediyor": Modric, Jesus ile yaşadığı krizin ardından Cristiano'yu savundu

Hırvatistan - İspanya
Hırvatistan
İspanya
UEFA Nations League A
Portekiz - Norveç
Portekiz
Norveç
L. Modric
C. Ronaldo
J. Jesus
Hırvatistan
İspanya
Portekiz
Norveç

"Anlaşmazlığın detaylarını bilmiyorum"

Hırvatistan efsanesi Luka Modric, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Luka Modric, son günlerde büyük tartışma yaratan Cristiano ile Jesus arasındaki gergin durumdan etkilenmekten uzak kalamadı.

 Hırvatistan'ın UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'ya 2-1 yenilmesinin ardından karma bölgede konuşan Ronaldo'nun Real Madrid'deki eski takım arkadaşı, Portekizli yıldızın milli takımdaki kariyerinin bu noktaya gelmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

 "Foot Mercato" sitesine göre Hırvat yıldız şunları söyledi: "Cristiano'nun kendi ülkesinde yaşadıklarını görmek üzücü, ama bir çözüm bulacaklarına inanıyorum."

 Modric, bu krize yol açan anlaşmazlığın ayrıntılarını bilmediğini de itiraf etti.

 Luka sözlerine şöyle devam etti: "Cristiano, Portekiz tarihinin en büyük oyuncusu ve milli takımla farklı bir son hak ediyor."

Bu açıklama, Ronaldo'nun geçen hafta Portekiz Milli Takımı kampından ani ayrılışına ilişkin olayların kendi versiyonunu dün salı günü anlatmasının ardından geldi.

41 yaşındaki kaptan, teknik direktör Jorge Jesus'u kendisine karşı taahhütlerini iki kez yerine getirmemekle suçluyor.

Takım arkadaşlarından özür dilerken ve federasyonun olası yaptırımlar uygulama ihtimalini kabul ederken, milli takımdan emekli olmaya niyeti olmadığında ve Portekiz'i temsil etmeye hâlâ hazır olduğunda ısrar etti.

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