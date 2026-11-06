“Farklı bir seviyede”: William Saliba'nın Arsenal'dan ayrılıp Real Madrid'e gitmesine destek

William Gallas, Arsenal'ın savunmacısı William Saliba'nın Real Madrid'e transfer olma fırsatını geri çevirmekte çok zorlanacağını düşünüyor. Eski Fransa millî futbolcusu, Mikel Arteta'nın son dönemdeki başarısına rağmen İspanyol devinin Arsenal'dan tamamen farklı bir seviyede olduğunu öne sürüyor.

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Saliba'nın Madrid'e transferine destek

Gallas, Madrid'in Saliba'yı kadrosuna katmaya çalışması hâlinde oyuncunun Arsenal'den ayrılmaya sıcak bakabileceğine inanıyor. Fransız savunmacı, Kuzey Londra'ya transfer olduğundan beri dünya futbolunun en iyi stoperlerinden biri hâline geldi. Saliba, Arsenal savunmasının merkezinde Gabriel Magalhaes ile müthiş bir ikili oluşturdu.

Üstün performansı, Mikel Arteta'nın takımının geçen sezon Premier League şampiyonluğunu kazanmasında kilit rol oynadı. Savunmacı, bu yılın başlarında 2030'a kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalayarak uzun vadeli geleceğini Arsenal'e bağladı. Ancak Gallas, İspanya'nın başkentine transfer olmanın tarihî cazibesinin görmezden gelinemeyecek kadar güçlü olduğunu düşünüyor.

Real Madrid farklı bir seviyede

Gallas, Santiago Bernabeu'da oynamanın prestijinin Arsenal'in son dönemdeki ilerlemesinden daha ağır bastığı konusunda kararlı. İspanya'daki yoğun baskı ve bitmeyen beklentilerin Madrid'i Avrupalı rakiplerinden ayırdığını vurguluyor.

“Arsenal artık William Saliba'nın, Real Madrid'den teklif gelmesi hâlinde bu teklifi reddedeceği kadar yüksek bir seviyede mi?” Gallas, SeatPick'e şunları söyledi: “Şimdi söyleyeceklerime birçok kişinin kızacağını biliyorum ama iki kulübün, Real Madrid ve Arsenal'in tarihinden bahsediyorsak Real Madrid, Real Madrid'dir. Farklı bir seviyedeler.

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“Bana göre şu anki performansları en iyi düzeyde olmasa ve son dönemde en büyük kupaları kazanamamış olsalar bile Madrid, Madrid'dir. Size söylüyorum, Madrid'e gitme fırsatı bulan her oyuncu oraya gitmeye çalışır ve onları suçlayamazsınız. Saliba gibi bir oyuncu böyle bir karar verirse onu suçlayamazsınız.”

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Arsenal, şampiyonluğa rağmen yeniden yapılanıyor

Arsenal, Arteta yönetiminde büyük ilerleme kaydetti ancak Gallas'a göre Avrupa'nın köklü devlerini yakalamak için hâlâ çaba gösteriyor. Kuzey Londra kulübünün bir döneme hükmetmekten ziyade yeni bir sayfa açtığını düşünüyor.

“Arsenal ve Manchester United mı?” diye ekledi Gallas. “Hâlâ Barcelona ve Real Madrid'in, hatta bugün bile Manchester United'ın gerisindeler çünkü onların çok büyük bir tarihi var. Bu yüzden Arsenal gibi kulüplerin, geçmişte iyi bir tarihleri olsa bile, şu anda yaptıkları şeyin yeniden yapılanma olduğunu düşünüyorum. Hikâyelerini yeniden anlatmaya çalışıyorlar ve doğru yoldalar ama hâlâ Barcelona ve Real Madrid'in gerisindeler.”

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Arteta, Saliba'nın dönüşüne hazırlanıyor

Arteta, herhangi bir aksilik yaşanmaması için yıldız savunmacısı konusunda temkinli davranıyor. Saliba, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'in Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada yedek kulübesindeydi ancak oyuna girmedi.

Saliba, uzun süredir beklenen sahalara dönüşünü nihayet bu hafta sonu yapabilir. Arsenal, cumartesi günü Hull City deplasmanına çıkacak ve Ezri Konsa'nın Prag'da yaşadığı bir sorun nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmasının ardından Fransız oyuncuya ihtiyaç duyulabilir.