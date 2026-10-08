Farklı bir klasiko: Haaland, Barcelona ve Real Madrid'in radarında

Barcelona, Manchester City forveti Erling Haaland'ı geleceğe yönelik bir piyasa fırsatı olarak görmeye devam ederken, Real Madrid de Norveçli forvetin durumunu yakından takip ediyor.

Sport gazetesi, Manchester City'nin mali kurallara aykırı davranmaktan suçlu bulunmasının ve takımı bekleyen kötü sonuçların, Avrupa kulüplerinin yarısını beklenti içine soktuğunu aktardı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, kısa süre önce, Manchester City davasındaki karar bilinmeden önce dahi Haaland'ın gelecekte İspanya'ya transfer olma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirtmişti.

Romano, Barcelona ve Real'in, Norveçli forvet Borussia Dortmund'da oynadığı dönemden bu yana Haaland'a defalarca ilgi gösterdiğini de ekledi.

Barcelona, Haaland'ı uzun süredir takip ediyor. Katalan kulübünün taraftarları yıllarca 9 numaralı formayı Haaland ayarında seçkin bir forvete verebilme hayali kurdu.

Ancak Raphinha'nın herkesi şaşırtan bir biçimde gol yollarında etkili bir forvet kimliğiyle ortaya çıkması, bazı taraftarların bu transferin ne kadar gerekli olduğunu yeniden düşünmesine yol açtı. Yine de Haaland'ın transferi mümkün hale gelirse, bu Barcelona için istisnai bir piyasa fırsatı olacak.

Real Madrid ise birden fazla kez Haaland'ı kadrosuna katmaya çalıştı ve hâlâ durumunu takip ediyor. Ancak kadrosundaki forvet fazlalığı ve takımın oyunu kurabilecek bir orta saha oyuncusuna daha fazla ihtiyaç duymasına yol açabilecek oyun tarzıyla ilgili sorunlar, Norveçli forveti İspanya'nın başkentinden uzaklaştırabilecek iki etken olarak görünüyor.

Haaland, Manchester City ile en üst düzeyde saygıya dayalı bir ilişki sürdürüyor. Norveçli forvet, İngiliz kulübüyle sözleşmesini 10 yıl daha uzatmıştı ve şu an için iki taraf arasında yakın gelecekte bir ayrılık yaşanacağına dair herhangi bir işaret bulunmuyor.

Romano'nun doğruladığı üzere, başka hiçbir kulüple de temas söz konusu değil. Romano, "Son günlerde hiçbir şey olmadı ve önümüzdeki aylarda da hiçbir şey olmayacak" dedi.

Fabrizio Romano, "Geleceği değişirse İspanya, Haaland'ın rotası olabilir" vurgusunu yaptı.



