"Farklı bir görünüm": Scaloni, Messi sonrası Arjantin'in "kimliğini" değiştirecek mi?

Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, Lionel Messi'nin futbolu bırakmasının ardından takımının farklı bir oyun tarzı arayacağını belirterek, mevcut hazırlık maçlarının taktiksel denemelere ayrılacağını vurguladı.

Bu açıklamalar, Scaloni'nin Bolivya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde Córdoba'da düzenlediği basın toplantısında geldi. Söz konusu maç, Arjantin'in Messi sonrası dönemdeki ilk resmi sınavı olacak.

Scaloni, Goal'un aktardığına göre şunları söyledi: "Farklı bir oyun tarzı bulacağız. Bu maçların amacı da bu, deneme yapmak. Bununla birlikte, temel oyun anlayışımız hâlâ topa sahip olmak üzerine kurulu. Buradan yola çıkarak nasıl uyum sağlayacağımızı göreceğiz."

Scaloni, 125 uluslararası gol atan ve Arjantin Milli Takımı tarihinin en golcü ismi olan bir efsanenin yerini doldurmak gibi devasa bir zorlukla karşı karşıya.

Kooora Forumları









Messi, uluslararası futbol kariyerini geçtiğimiz ağustos ayının sonlarında sonlandırdığını açıklamıştı. Resmi veda maçını ise önümüzdeki hafta Monumental Stadı'nda Benin karşısında oynayacak.

Scaloni, 10 numaralı formanın veda maçına kadar boş kalacağını belirterek, takımın mevcut maçlarda bu formayı herhangi bir oyuncuya vermek zorunda olmadığını söyledi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Taşıdığı özel değer göz önüne alındığında, fikir sonunda oyunculardan birinin bu formayı giymesi yönünde. Kimin giyeceğine henüz karar vermedik."

Kadroya ilişkin ise, Arjantin'in İspanya'ya 1-0 kaybettiği 2026 Dünya Kupası finalinde forma giyen oyuncuların çoğunun bu uluslararası ara döneminde sahne alacağını belirtti.

Buna karşılık, aralarında Nico Paz, Roman Vega, Santiago Castro ve Valentín Barco'nun da bulunduğu yeni oyuncuların fırsat bulması bekleniyor.

Arjantin, perşembe sabaha karşı Córdoba'daki Mario Alberto Kempes Stadı'nda Bolivya ile karşılaşacak, ardından pazar günü Burkina Faso'yla oynayacak ve 7 Ekim'de Messi'ye veda etmek üzere Buenos Aires'e dönecek.



