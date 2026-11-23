Katalonya Ekonomistler Birliği'nin sunduğu rapor, Barcelona'nın Real Madrid ile arasındaki gelir farkını azaltmayı başardığını ortaya koydu.

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Konuyu haberleştiren Sport gazetesine göre Barcelona, 2024-2025 sezonunda Real Madrid ile arasındaki gelir farkını 303 milyondan 174 milyon euroya indirdi.

Ekonomistler Birliği'nin raporu, ticari gelirlerin televizyon yayın gelirlerine kıyasla öneminin arttığını vurguluyor. Bu eğilim, özellikle Barcelona ile Real Madrid karşılaştırıldığında açıkça görülüyor.

Real Madrid, 2024-2025 sezonunu 1,161 milyar euroluk faaliyet geliriyle tamamlarken Barcelona'nın geliri 987 milyon euroda kaldı. Böylece iki kulüp arasındaki fark, Real Madrid'in 1,065 milyar euro, Barça'nın ise 762 milyon euro gelir elde ettiği bir önceki sezondaki 303 milyondan 174 milyona geriledi.

Barcelona'nın gelir artışı çok daha belirgin oldu: Katalan kulübünün gelirleri tek sezonda yaklaşık %30 yükselirken Real Madrid'deki artış %9'da kaldı. Böylece Barça, Real Madrid'in üstünlüğünü sürdürmesine ve farklı bir gelir yapısını korumasına rağmen aradaki farkın bir kısmını kapatmayı başardı.

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Temel fark, turnuvalardan ve televizyon yayın haklarından elde edilen gelirlerin büyüklüğünde yatıyor. Real Madrid müsabakalardan 372 milyon euro kazanırken Barcelona'nın bu kalemdeki geliri 119 milyon euro oldu. Real Madrid ayrıca televizyon yayın haklarından 162 milyon euro alırken Barça bu kalemde 250 milyon euro elde etti.

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Öte yandan pazarlama ve diğer gelirler kalemi, iki kulübün de ana gelir kaynağı haline geldi. Bu kalem Real Madrid'de 563 milyon euro, Barcelona'da ise 587 milyon euro olarak gerçekleşti. Söz konusu kalem, Real Madrid'in toplam gelirinin %48'ini, Katalan kulübünün gelirlerinin ise %59'unu oluşturuyor.

Faaliyet sonucu Barcelona'nın lehine

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Real Madrid'den 174 milyon euro daha az gelir elde etmesine rağmen Barcelona, 61 milyon euroluk bir faaliyet sonucu kaydetti. Bu rakam, Real Madrid'in 17 milyon euroluk faaliyet sonucunun çok üzerinde.

Barcelona'nın faaliyet giderleri 926 milyon euro olurken Real Madrid'inki 1,144 milyar euroya ulaştı. Bununla birlikte iki kulübün neredeyse eşit olduğu bir kalem var: personel giderleri. Katalan kulübü bu kaleme 510 milyon euro ayırırken Real Madrid'de bu rakam 514 milyon euro oldu.

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Oyuncu değerlerine ilişkin amortisman giderleri de Real Madrid'de daha yüksekti: Barcelona'nın 81 milyon eurosuna karşılık 116 milyon euro. Aynı durum diğer giderler kaleminde de geçerli oldu. Bu kalem Real Madrid'de 514 milyon euro, Barcelona'da ise 335 milyon euro olarak gerçekleşti.

Bu etkenlerin bir araya gelmesi, Barcelona'nın Real Madrid'e kıyasla daha düşük gelirine rağmen nasıl daha iyi bir faaliyet sonucu elde edebildiğini açıklıyor.

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Ancak bu üstünlük net finansal sonuca yansımadı. Barcelona'nın finansal sonucundaki açık 80 milyon euro olurken Real Madrid'de bu rakam 44 milyon euroda kaldı.

Diğer kalemler de hesaba katıldığında Katalan kulübü mali yılı 17 milyon euro zararla kapatırken Real Madrid 24 milyon euro kâr elde etti.

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Fark bilançoda yatıyor

İki kulübün mali durumu ve özkaynakları incelendiğinde tablo daha da belirgin biçimde değişiyor. Çalışma, Barcelona'nın toplam borcunu 2,5729 milyar euro olarak belirliyor. Bu rakam, Real Madrid'in 2,2407 milyar euroluk borcunun üzerinde.

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En önemli fark ise net özkaynaklarda ortaya çıkıyor: Real Madrid 598,3 milyon euroluk pozitif bir bakiye gösterirken Barcelona, 152,7 milyon euroluk negatif net özkaynakla boğuşuyor.