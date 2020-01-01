Falcao'ya MLS'den teklif var

David Beckham'ın sahibi olduğu MLS kulübü Inter Miami 34 yaşındaki yıldıza teklif yapmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz yaz transfer döneminden itibaren Miami kulübüyle adı anılan Radamel Falcao 'den gelecek resmi teklifi bekliyor.

Vatan Gazetesi spor servisinin haberine göre 'la 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kolombiyalı yıldıza bonuslar hariç yıllık 5 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı bildirilen Inter Miami bu yıl 'de istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Ligde oynanan 23 maçta ancak 24 puan toplayabilen kulüp, hücum hattını Falcao'yla takviye etme arayışında.

Bir süre önce yaşadığı sakatlığın ardından kulüp doktorlarının "oynayabilir" raporu vermesine karşın 2 aydır takımdan ayrı kalan Falcao'nun olası bir transfer öncesi tekrar sakatlık yaşamamak için kendisini korumaya çalıştığı iddia ediliyor.

Daha fazla takım

Galatasaray bu transferden 1-2 milyon euroluk bir gelir beklerken golcü oyuncunun yüksek maaş ödemelerinden de kurtulma planları yapıyor.