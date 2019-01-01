Falcao'dan sonra hedef Banega ve Yaremchuk

Celta Vigo’dan Emre Mor’u kiralayan, Monaco’dan Falcao’yu transfer etmek için görüşmelerini sürdüren Galatasaray’da transfer bitmeyecek.

Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’ün haberine göre , Falcao transferinin ardından iki transfer daha yapacak.

Al Rayyan’ın istediği Mbaye Diagne için 12 milyon euro bonservis bedeli talep eden Sarı Kırmızılılar, bu futbolcuyu arzu ettiği rakama satabilirse Ever Banega için tekrar harekete geçecek.

Orta sahaya Oliver Torres, Fernando ve Gudelj’i transfer eden ’ya bu kez 5.5 milyon euro’luk teklif götürülecek.

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Öte yandan Fatih Terim, Falcao’nun yanı sıra bir forvet daha istedi. Deneyimli teknik adam, yetersiz bulduğu Kostas Mitroglou’ya yeni sezon planlarında yer vermiyor.

Mitroglou ile yolların ayrılması halinde ’nın Gent kulübünde forma giyen Roman Yaremchuk için kiralama teklifi yapılacak.