Falcao'nun menajeri Ahmet Bulut: Transfer 5-6 güne netleşir

Transferi yılan hikayesine dönen Falcao konusunda menajeri Ahmet Bulut konuştu.

Galatasaraylıların merakla beklediği Falcao transferinde deneyimli oyuncunun menajeri son gelişmeleri anlattı. TRTSpor'a konuşan menajer Ahmet Bulut, Falcao transferinde görüşmelerin devam ettiğini ve biraz daha sürenin gerektiğini belirtti.

Bulut'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

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"Falcao transferi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Biraz süre gerekiyor."

"Falcao transferi sanıyorum 5-6 güne netleşir. 1 hafta bekleyelim, her şey çok güzel olacak."