Falcao'nun annesi Carmenza Zarate'den transfer açıklaması

Radamel Falcao'nun annesi Carmenza Zarate, yıldız oyuncuyla ilgili çıkan transfer haberleriyle alakalı konuştu

Galatasaray'ın geçen sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao, sarı - kırmızılı forma altında bekleneni bir türlü veremedi. Kolombiyalı golcünün annesi Carmenza Zarate, Kolombiya'da Falcao ile ilgili çıkan transfer haberleriyle ilgili konuştu.

Anne Falcao ne dedi?

Geldiği günden beri sakatlıklarla boğuşan yıldız isim Radamel Falcao'nun annesi Carmenza Zarate, Kolombiya'da oğluyla ilgili olarak şunları söyledi.

"Falcao çok saygılı bir insandır. İyi işlere imza atmak için Galatasaray'da bulunuyor. Gerisi tanrının ellerinde... Millionarios, River Plate ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiyle ilgili şuan bir gelişme yok.

Gerçek şu ki oğlum Radamel yüzde yüzü ile Türkiye'de ve Galatasaray'da. Gerisi spekülasyon"

Falcao'nun Galatasaray'a transferi

Kolombiyalı golcü geçen sezon başında Monaco'dan bedelsiz olarak transfer edildi. Binlerce taraftarın havalimanında karşıladığı yıldız oyuncu sahada olduğu maçlarda iyi işler yapsa da sakatlığı sebebiyle birçok maçta forma giyemedi.

Yaşadığı bu sakatlıklardan sonra taraftarın da gözünden düşen Falcao'nun maaşı, pandemiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Galatasaray için de büyük bir yük haline geldi.

Galatasaray yönetimi, Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu gelecek yaz transfer döneminde elden çıkarmayı planlıyor.

Falcao'nun Galatasaray istatistikleri

Galatasaray formasıyla bu sezon 9 maçta sahaya çıkan Radamel Falcao, 5 gol atarken 2 de asist yaptı. Süper Lig'de toplamda 25 kez sarı - kırmıılı formayla sahaya çıkan yıldız isim 15 gol ve 3 asist ile oynadı.

Falcao'nun kariyeri

İlk çıkışını Arjantin'in River Plate takımıyla yapan Falcao, ardından Porto'ya transfer oldu. Porto'da iki sezonda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

40 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olan Kolombiyalı golcü, burada Arda Turan ile de takım arkadaşı oldu.

43 milyon euro bedelle bir sonraki durağı Monaco oldu. Monaco golcü oyuncuyu bir dönem Manchester United'a bir dönem de Chelsea'ye kiralık olarak gönderdi. 2019 yılında ise bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer edildi.