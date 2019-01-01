Falcao'dan yeni transfer açıklaması geldi

Galatasaray'la anı sıkça anılan Falcao, transferindeki son durumu açıkladı.

'ın traqnsfer lisetesinde 1 numara olan Radamel Falcao yeni açıklamalar yaptı. Kolombiyalı golcü, Kick Off'a konuşarak, 'dan ayrılma sinyalini yeniledi.

Falcao geleceğiyle ilgili kararı verdiğini söylerken "Herkes benim Millonarios taraftarı olduğumu biliyor ama şimdi geleceğimle ilgili bir karar verdim. Falcao olarak sadece kendimi düşünemem, karımı ve kızlarımı da düşünmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılılar Kolombiyalı golcünün transferi için uzun süredir uğraş veriyor. Son olarak Galatasaray'ın kazandığı Süper Kupa mücadelesinden sonra Falcao sarı kırmızılı oyuncularla instagram'da iletişim kurmuş ve birçok fotoğrafı beğenmişti.