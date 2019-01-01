Falcao'dan müjdeli haber

Uzun süredir formasına hasret kalan Radamel Falcao'nun Çaykur Rizespor karşısında oynama ihtimali bulunuyor.

Sahalara dönüşü merakla beklenen Falcao'dan iyi haber geldi. Yıldız oyuncunun Çaykur Rizespor maçında oynaması bekleniyor.

Fanatik Gazatesi'nden Metin Karabaş'ın haberine göre 1 Ekim’de oynanan Paris Saint Germain maçı sonrası aşil tendonundaki ağrı şikayeti nedeniyle Madrid’e giderek özel bir iğne yaptıran Radamel Falcao’ya, 4 haftalık dinlenme süresi verilmişti. Tecrübeli futbolcu, hocası Fatih Terim’le önceki idmanda yaptığı konuşmada durumunu anlatırken, formasını çok özlediğini dile getirdi. Terim de bir an önce sahada görmek istediği Falcao’ya, hazır olması halinde Rizespor maçı kadrosunda yer verebileceğini aktardı.

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33 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılacak son idmanda bir kez daha denenecek. Eğer ciddi bir problem görülmezse, Falcao’nun maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

Hatta plan, Kolombiyalı yıldızı karşılaşmanın son yarım saatinde oynatıp hafta içindeki deplasmanına hazırlamak.