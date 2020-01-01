Falcao ve Saracchi, Konya'da sakatlandı

Galatasaray'ın iki önemli oyuncusu Konyaspor deplasmanında sakatlandı ve 90 dakikayı tamamlayamadı.

'da Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi üzüntüsü yaşanıyor.

Kolombiyalı yıldızı Falcao, İttifak Holding deplasmanında bir güldü, bir üzüldü. Maçın ilk golünü atan ve bu sezon ligde beşinci kez bu sevinci yaşayan Falcao müsabakanın ikinci yarısında şanssız bir sakatlık yaşadı. Sarı kırmızılı ekip maçı 2-0 önde götürürken topsuz alanda yaptığı bir koşu sonrasında sağ arka üst adalesini tutan 33 yaşındaki santrfor, 58. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Adem Büyük'e bıraktı.

Yıldız golcü maçın ardından beIN Sports'a verdiği demeçte "Baldırımda bir rahatsızlık hissettim ve risk almak istemedim. MR'a girip ne olduğunu göreceğiz." şeklinde konuştu.

Falcao bu sezon ligdeki yedi maçta sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalmıştı.

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Terim: Umarım sorun çıkmaz

Devre arasında takıma gelen ve büyük katkı veren Saracchi de benzer bir sakatlıkla oyunu terk etmek zorunda kaldı. Takımının ikinci golünde Emre Akbaba'ya asisti yapan Saracchi maçın 72. dakikasında adale sakatlığı nedeniyle yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı.

Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından sakatlıklarla ilgili "Saracchi'de küçük bir şey hissettik. Sprinter bir oyuncu. Hiç esirgemiyor sprintlerini. Leipzig'de her maç oynamıyordu, burada her maç oynamaya başladı. Çok büyük bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Umarım hem Falcao hem Saracchi'de önemli bir sorun olmaz." açıklamasını yaptı.

Galatasaray maçtan Falcao, Emre Akbaba ve Adem Büyük'ün golleriyle 3-0 galip ayrıldı.