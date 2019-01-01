Monaco'nun Falcao ve Galatasaray rahatsızlığı! İnat ediyorlar

Monaco'nun Falcao transferinde Galatasaray ve futbolcunun tavrından ötürü oldukça rahatsız olduğu transferi bu nedenle yokuşa sürdüğü iddia edildi.

Sabah’tan Mehmet Özcan’ın haberine göre; Ben Yedder, Onyekuru ve Slimani'yi kadrosuna katan , Falcao'yu sarı-kırmızılı kulübe geç vermek için her yolu deniyor.

Falcao ile yolların hâlâ ayrılmaması ise taraftarında umutsuzluk ve endişeye neden olmaya başladı. Öyle ki dün sosyal medyadan yönetime karşı ağır ifadeler kullanıldı.

Galatasaray ile menajer Ahmet Bulut dün Monaco ile bir kez daha masaya oturdu. FFP yüzünden bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve ön protokol imzalattığı Falcao'yu Monaco'dan bedavaya getirmeyi planlıyordu.

Radamel Falcao & Abdurrahim Albayrak pic.twitter.com/h0t9rFNhvd — Goal (@GoalTurkiye) August 10, 2019

Ancak üç hafta önce 'ya çıkarma yapan 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Kolombiyalı golcü ile çektirdiği fotoğraf bu planların bozulmasında birinci neden oldu.

Albayrak'ın oğlu Yasin'e gönderdiği Falcao fotoğrafı önce WhatsApp grubunda paylaşıldı sonra sosyal medyaya düştü ve ortalık yıkıldı.

Kulüpler arası anlaşma yapılmadan bu fotoğrafın paylaşılmasından rahatsız olan Monaco cephesi, Galatasaray'a kök söktürmeye başladı.

"Sakatım" dedi sahaya çıkmadı

Bir diğer neden ise Falcao'nun Metz maçında "Sakatım" diyerek forma giymemesi.

Monaco, transfer sürecinde oyuncunun en çok bu tavrından rahatsız oldu ve "Sen oynamazsan ben de seni kolay kolay göndermem" mesajını vermek istedi.

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Seri ve Nzonzi'yi getiren menajer Özgün Koyutürk ile bir diğer menajer Ahmet Bulut'la süreci yöneten Sarı Kırmızılılar, Falcao transferini bonservissiz bitirmek için yoğun uğraş veriyor.

Dün gelmeyen oyuncu bugün de İstanbul'da olmayacak.Görüşmeler devam edecek. Monaco, Galatasaray'dan bonservis bedeli olarak 3 milyon euro nakit para istiyor.