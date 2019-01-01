Falcao, Kasımpaşa maçının ilk yarısında neler yaptı?

Galatasaray’ın yeni transferi Radamel Falcao, Kasımpaşa maçıyla ilk kez sarı kırmızılı formayı sırtına geçirdi.

Süper Lig’de 4. haftanın açılış maçında ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan Radamel Falcao 38. dakikada golünü attı.

Ömer Bayram’dan aldığı topla sol kanattan ceza alanına giren Kolombiyalı golcünün şutunda top savunmaya da çarpıp ağlarla buluştu.

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Radamel Falcao istatistikleri

45 dakika boyunca toplamda 19 kez topla buluşan Falcao, 3 şut çekerken kaleyi bulan tek şutu ağlarla buluştu.

9 pasında yüzde 88.9 isabet oranı lle oynayan tecrübeli forvet, takımına 2 faul kazandırırken 1 kez de faul yaptı.