Falcao idmanı yarıda bıraktı

Hafta sonu Sivasspor ile oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız antrenmanı yarıda bıraktı.

Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü ile deplasmanda karşılaşacak olan 'da Radamel Falcao, bugünkü idmanı ağrıları nedeniyle yarıda bıraktı. 24 yaşındaki oyuncunun durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

Kulüpten Kolombiyalı yıldızın durumu ile ilgili yapılan açıklamada "İdmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Radamel Falcao, antrenmanı tamamlayamadı. Oyuncumuzun sağlık durumu yarın gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak." ifadelerine yer verildi.

Yıldız oyuncu bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşamıştı.