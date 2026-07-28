Fahiş fiyatı reddetti: Barcelona hücum transferinden vazgeçti

Barcelona'nın Atletico Madrid'den Arjantinli Julian Alvarez'i kadrosuna katma çabaları henüz sonuç vermezken, Robert Lewandowski'ye olası alternatifler olarak birçok forvetin adı kulüple anıldı.

Son günlerde, Katalan takımının hücum hattını yeni sezondan itibaren güçlendirmek için Bournemouth'un 20 yaşındaki Fransız golcüsü Eli Junior Kroupi'nin adı yeniden gündeme geldi.

Katalan "Mundo Deportivo" gazetesi ise, geçen sezon boyunca kendisini takip ederek Junior Kroupi'nin kalitesinin farkında olan Barcelona'nın, diğer birçok forvette olduğu gibi, onunla anlaşmayı geçerli bir seçenek olarak görmediğini yazdı.

Katalan kulübü, Bournemouth'un yaklaşık 100 milyon euro tutarındaki fiyat talebini kabul etmenin mantıksız olduğunu düşünüyor.

Gazete, bunun Barcelona'nın Julian Alvarez karşılığında Atletico Madrid'e teklif ettiği miktar olduğunu, ancak Kroupi'nin henüz Arjantinlinin seviyesine ulaşmadığını ve ayrıca Ronaldo Nazario'nun potansiyelini de göstermediğini belirtti.

Barcelona, 1996 yılında, olağanüstü yetenek Ronaldo'yu kadrosuna katmak için 2,5 milyar peseta (o dönemde 15 milyon euro) yatırım yaparak transfer rekorunu kırdı ve oyuncunun sıra dışı sezonu bu kararın doğruluğunu kanıtladı.

Geçen sezon Premier Lig'de Bournemouth forması altında 13 gol kaydederek herkesi büyüleyen Kroupi ile durum farklı; ancak Fransız oyuncu şu ana kadar ülkesinin A Milli Takımı'nda forma giymedi.

Gazete şu sözlerle bitirdi: "Barcelona'nın sloganı açık: 100 milyon ödüyorsan, bu ancak kendini kanıtlamış bir yıldız için olur."