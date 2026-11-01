İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, takımının Abha ile berabere kalmasının ardından gelen eleştiriler konusunda sert bir tartışmaya girdi. İki puan kaybetmekten memnun olmadığını vurgulayan Wissing, aynı zamanda eğer takımı galibiyeti elde etmiş olsaydı kendisine yöneltilen soruların mahiyetinin değişeceğini belirtti. Açıklamalar, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain ile oynanacak beklenen karşılaşma öncesinde geldi.

İttihad, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta müsabakaları kapsamında yarın pazartesi günü Al Ain ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

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Wissing, basın toplantısında Asya maçına hazırlıktan bahsederek İttihad'ın büyük imkânlara sahip bir rakip karşısında güçlü bir sınav vermeyi hedeflediğini, takımının kişiliğini ortaya koymaya ve son dönemde ulaştığı gelişimi yansıtan bir sonuç elde etmeye çalıştığını dile getirdi.

Gelecek maçlar ITT AFC Şampiyonlar Ligi 1 13:15 ALA

Abha ile berabere kalmanın ardından oyuncu rotasyonuna ilişkin eleştiriler hakkında Alman teknik direktör şunları söyledi: "Oyuncu rotasyonu konusunda net bir cevap vermek benim işim değil; benim işim en iyi kararı almak. İki puan kaybetmekten mutlu değilim ve Abha takımı nasıl savunma yapacağını bildi, eğer kazansaydık sorular değişirdi."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen karşılaşmada rakip takımın iki fırsatı vardı, eğer fırsatları gole çevirebilseydik her şey farklı olurdu. Rotasyon meselesinde net cevaplar veremem çünkü bu birçok yöne dayanıyor."

Al Ain maçından bahseden Wissing şöyle ekledi: "Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir takım karşısında iple çektiğimiz bir karşılaşma. Kişiliğimizi ortaya koymak istiyoruz ve maça hazırız, hazırlık için son bir antrenmanımız var ve tam anlamıyla hazır olacağız." Teknik direktör, oyuncularının kıtasal sınavda istenen seviyeyi ortaya koyma kabiliyetine olan güvenini de vurguladı.

İttihad'ın teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Al Ain güçlü ve harika bir takım, bizim de bütün unsurlarımız ve imkânlarımız var. Bir gelişim aşamasındayız ve iyi bir noktaya ulaştık, ama yol hâlâ uzun. Ulaşmak istediğimiz bir hedefimiz ve hırsımız var, oyuncular onlardan ne istediğimi biliyor." Bu sözlerle takımın şimdiye kadar ortaya koyduğunun üzerine inşa etmeye devam etme arzusuna işaret etti.

Hücum seçenekleri ve forvetler arasında oynama dakikalarının dağılımına dair tekrarlanan sorularla ilgili olarak Wissing şunları açıkladı: "Oyuncular, özellikle de forvetler hakkında birden fazla kez soru aldım. İkilinin performansını izlediniz; George ve Youssef'imiz var, Saleh'in de soyunma odasında bir etkisi var."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Takım ruhu harika ve her forvet diğerini destekliyor, teknik direktör olarak benim görevim yükleri dağıtmak. Şu ana kadar 17 maç oynadık ve tek bir oyuncunun bütün bu karşılaşmaları oynaması mümkün değil, üzerine ölçüm yaptığımız verilerimiz ve koşullarımız var."