Fabrizio Romano, Arda Güler'in yeni takımını açıkladı

Real Madrid'de Arda Güler'in transfer durumu ile alakalı yeni bir gelişme daha yaşandı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, özellikle yaşadığı üst üste sakatlıklardan dolayı sezona iyi başlayamamıştı.

Ancak sezonun sonlarında doğru Real Madrid'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından 19 yaşındaki futbolcu, forma şansı bulmaya başladı.

6 gol attı

Arda Güler, geçtiğimiz sezon Los Galacticos forması ile tüm kulvarlarda toplamda 12 maça çıktı.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı, söz konusu 12 karşılaşmada 6 gol atmayı başarırken henüz asistle tanışamadı.

EURO 2024'e damga vurdu

Arda Güler, 2023-24 sezonunu formda tamamladı ve Türkiye A Milli Takımı ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak için Almanya'nın yolunu tuttu.

Türkiye'nin F Grubu ilk hafta maçında Gürcistan ile oynadığı ve 3-1 kazandığı maçta çok uzak mesafeden harika bir gol atan Arda Güler, tüm dünyada manşetleri süsledi.

Turnuvayı 1 gol 2 asistle tamamlayan yıldız futbolcu, değerine değer ününe ise ün kattı.

Fabrizio Romano'dan Arda Güler açıklaması

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler'in Bayer Leverkusen'e transfer olacağına dair söylentilere yanıt verdi.

X hesabından (Eski adıyla Twitter) paylaşımda bulunan Romano, şunları söyledi:

"Arda Güler'in Bayer Leverkusen'e kiralık olarak gideceği haberleri doğru değil.

"Arda, Real Madrid planlarının önemli bir parçası ve kiralık olarak alınamaz. Şu anda sadece Real Madrid'e odaklanmış durumda."