Fabrice N'Sakala: Erol Hoca onunla Fenerbahçe'ye gitmemi istedi

Beşiktaş ile anlaşmaya varan Fabrice N'Sakala transfer süreci ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'la sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş ile 2 yıllık anlaşmaya varan Fabrice N'Sakala, siyah beyazlıları tercih etme sebebini açıkladı.

N'Sakala, DHA'ya verdiği röportajda Beşiktaş'ın taraftarını ve atmosferini çok beğendiğini söylerken, " 'de ilk zamanlarımda ilk Alanyaspor-Beşiktaş maçını izledim. O gün stadyumdaki taraftarların muhteşem olduğunu gördüm. Aklımda daha çok çalışıp bu tarz büyük takımlarda oynamak gibi bir fikir oluştu" dedi.

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"Sergen Yalçın ile memnuniyetle çalışırım"

Alanyaspor'da bir önceki sezon Sergen Yalçın ile çalışan N'Sakala, tecrübeli teknik adamın kendisine çok şey kattığını ve daha da katacağını belirterek, "Onunla uzun süre çalıştım, bu nedenle şimdi benim için takıma katılıp, antrenmanlara başlamak daha kolay. Yetenekli bir oyuncu ve antrenör. Bana çok şey öğretti ve gelecek sezonda da bana daha çok şeyler öğretebileceğini düşünüyorum. Onunla memnuniyetle tekrar çalışacağım" diye konuştu.

"Welinton ve Cisse gelirse Beşiktaş'a büyük katkı sağlar"

Alanyasporlu Welinton de Souza ve Papiss Cisse'nin de adı Beşiktaş ile anılırken, arkadaşlarıyla bu konu hakkında pek konuşma fırsatı olmadığını söyleyen N'Sakala, gelmelerini çok istediğini ifade etti:

Daha fazla takım

"Gelirlerse benim için keyifli olur çünkü aramız çok iyi. Sahada ve dışarıda da aynı şekilde. Çok fazla bu konu ile ilgili konuşamadık çünkü sanırım herkesin tatile ihtiyacı vardı. Çok maç oldu, bir de salgın. Onlar için ailelerine gitmek ilk seçenekti. Ama geleceklerini umuyorum. Onları seviyorum. Beşiktaş Kulübü'ne büyük katkı sağlayabilecekler. Bakalım göreceğiz, bu benim kararım değil, umarım gelirler."

"Erol Hoca onunla 'ye gitmemi istedi"

Alanyaspor ile sözleşmesi biten teknik direktör Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gidişi hakkında da değerlendirmede bulunan tecrübeli sol bek, "Tüm strese rağmen Alanyaspor ile çok iyi iş çıkardı. Ona karşı İstanbul'da oynamak için sabırsızlanıyorum. Hepimiz büyük bir oyunun olacağını biliyoruz. Arkadaş olmamıza rağmen orada rakip olarak çıkacağız. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum çünkü çok iyi bir antrenör. Daha önce konuştuğumuzda onunla gitmemi (Fenerbahçe'ye) istediğini söyledi ama ben kararımı verdim ve bu karardan memnunum" diye konuştu.