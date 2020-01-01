Fabrice N'Sakala: Beşiktaş'a özel şarkı çalmak istiyorum

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, şampiyonluk yaşamayı ve stadyumda gitarıyla Türkçe şarkı çalmayı istediğini belirtti.

Aytemiz ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlılarla 2021-2022 sezonu sonuna kadar kontrat imzalayan Demokratik Kongolu futbolcu, Beşiktaş dergisinin eylül ayı sayısına açıklamalarda bulundu.

Takıma çabuk uyum sağladığını belirten 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, "Bunun için çok çalıştım. Yıllarca 'de büyük bir takımda oynamak için çaba sarf ettim. Şu an o yüzden çok mutluyum. Şimdi ise daha çok çalışıp takıma verebileceğim her şeyi vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'ta büyük hedeflerinin bulunduğuna dikkati çeken N'Sakala, "Şimdiden kazanılacak zaferlerin hayalini kuruyorum. Şampiyonluk kutlamasında statta Türkçe bir şarkı çalmak isterim. Beşiktaş'a özel bir şarkı" dedi.

Daha fazla takım

Kendisini "Savaşçı" olarak değerlendiren Fabrice N'Sakala, "Takım için oynuyorum. Maç günü, 'Kendimi takıma vermeliyim. Kendim için oynamıyorum. Arkadaşlarım için oynuyorum.' derim. Biri hata yaparsa onu kapatmaya çalışırım ve koşmayı severim" şeklinde görüş belirtti.

Vodafone Park'ta Beşiktaş taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlandığını da aktaran N'Sakala, "Daha transfer gerçekleşmeden, haber duyulmadan önce bana bir sürü çok güzel şey söylediler ve Beşiktaş'a gelmemi istediler. Bunun bir bütün olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar olmasaydı bu gerçekleşmezdi. Bu yüzden onlara teşekkürler" açıklamasını yaptı.