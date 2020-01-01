Fabregas: Messi futbolu Barcelona'da bırakacak

Arjantinli yıldız ile kulüp yönetimi arasında gözle görülür bir gerilim söz konusu fakat Fabregas'a göre ayrılık kapıda değil.

forması giyen Cesc Fabregas, 'nin kariyerini 'da tamamlayacağına inanıyor.

Henüz 13 yaşında taşındığı Barcelona'da önce altyapının parlak ismi, sonra da tarihin en büyük futbolcularından biri haline gelen Leo Messi'nin çocukluk kulübü Newell's Old Boys'a döneceği söylentilerinin yanı sıra, Arjantinli yıldızın eski hocası Pep Guardiola'nın çalıştırdığı 'nin de durumu gözlediği konuşuluyor.

Messi ile Barcelona yönetimi arasındaki gerilimden dolayı olası bir ayrılık ihtimali eskisinden daha kuvvetli görülüyor.

Daha fazla takım

Fakat La Masia'da yetişen bir diğer yıldız Fabregas'a göre Messi takımdan ayrılmayacak.

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Fabregas, Cadena Cope'a verdiği demeçte "Messi'yle sürekli konuşuyoruz. Futbolu Barcelona'da bırakmak istiyor. Bu kulüpte her zaman çok şey olabilir ama bence Messi kariyerini Barça'da tamamlayacak." sözlerini kullandı.

"Mbappe bana Henry'yi hatırlatıyor"

Barça'ya Kylian Mbappe'yi alma tavsiyesinde bulunan Fabregas "Cristiano 35, Messi 33 yaşında. Artık yaşlandılar. Ben Mbappe'yi alırdım. Gençliği, yeteneği, adanmışlığı ve mantalitesi nedeniyle. Ondan kariyerinin en iyi yıllarında 10 yıl boyunca faydalanmak isterdim. Neymar ve Haaland gibi üst düzey oyuncular da var ama yetenek, hız ve golcülük açısından Mbappe bana Thierry Henry'yi hatırlatıyor." dedi.

PSG forması giyen Kylian Mbappe'yle yakından ilgileniyor.