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FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Fabregas: "Inter çok güçlü, geçiş oyununda Avrupa'nın en iyisi"

Como

Cesc Fabregas, Como teknik direktörü, Inter yenilgisinin ardından DAZN'a konuştu:

"İyi başlamadık, çok hata yaptık ve özgüvenimiz yoktu. Saha da dahil pek çok şeyden söz edebiliriz ama Inter bizden daha iyiydi. Çok güçlüler. Üç günde bir maç oynamak, bizim için bugüne kadar alıştığımızdan farklı bir süreç. Bugün kimseyi yerden yere vurmamalıyız. Oyuncularımıza teşekkür etmeli ve bizden daha iyi olduğu için Inter'i tebrik etmeliyiz. Ama oyuncularımla gurur duyuyorum."

"Üst üste altı maç kazandığımızda da bugün de bahanelere yer yok. Benim sorumluluğum takıma yardımcı olmak ve çözümler bulmak. Bu durumda çözüm hücumda değil, savunmadaydı. Dengeye ihtiyacımız vardı. Maçı, sahanın ortasında kaptırdığımız topların ardından gelen iki geçiş hücumunda yediğimiz iki golle kaybettik. Bu, özgüveni sarsıyor. Geçiş hücumlarında Avrupa'nın en güçlü takımı onlar."

"Inter, kontra ataklarda ve duran toplarda en iyi takımlardan biri. Barella'ya sarı kart gösterilmeliydi ama oyunu devam ettirmekte haklılar. Onların tecrübesine ihtiyacımız var. Milla, fazlasıyla iyi niyetli bir takım olduğumuzu söylüyor."

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