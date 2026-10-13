Fábregas, Feyenoord hakkında çok net bir değerlendirme yaptı

Como Teknik Direktörü Cesc Fábregas, salı günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada bu sezon Feyenoord'u izlemekten keyif aldığını söyledi. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinin teknik direktörüne göre Rotterdam ekibi, kendine özgü bir kimliğe sahip ve sahada oyun tarzı kolayca ayırt ediliyor.

Son haftalarda Feyenoord'un birçok maçını izleyen Fábregas, Giovanni van Bronckhorst'un takımının formda olduğunu biliyor. Arsenal ve FC Barcelona gibi kulüplerde forma giyen eski orta saha oyuncusu, "Ligde oldukça baskın oynuyorlar ve belirgin bir oyun tarzları var. Birçok oyuncularını izlemek keyifli" dedi.

Como'nun teknik direktörü, Vriendenloterij Eredivisie lideri Feyenoord'un özellikle hücum etme isteğinden etkilendi. "Sahada çok fazla kalite var ve çözümü her zaman ileriye oynayarak arıyorlar. Feyenoord hücum etmek ve oyuna hâkim olmak istiyor. Bu bizim için bir meydan okuma ve aynı zamanda Avrupa'da farklı bir oyun tarzıyla tanışmak için harika bir fırsat."

"İtalya dışında mücadele etmek bizim için harika bir deneyim olacak. Feyenoord'u ayrıntılı biçimde inceledik, hazırlıklıyız ve kime karşı oynayacağımızı biliyoruz. Çarşamba günü bizim için harika bir sınav olacak" diyen heyecanlı Fábregas, ardından Van Bronckhorst'u övdü.

"Feyenoord'a kazandırdığı kimlik dikkat çekiyor. Ne yapmaya çalıştıkları çok açık. Teknik kapasitesi yüksek, iddialı bir futbol oynayan takım. Feyenoord, Hollanda ve İspanya takımlarında sıkça gördüğümüz klasik 4-3-3 dizilişiyle hücum etmek ve oyuna hâkim olmak istiyor."

Fábregas, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinin teknik kalitesini izlemekten keyif aldığını da belirtti: "Kulübü, teknik direktörü, oyuncuları ve teknik ekibi kutluyorum. Çünkü Feyenoord'un maçlarını izlerken keyif alıyorum."

Como, Şampiyonlar Ligi macerasına RB Leipzig'i 4-1 yenerek başladı. Feyenoord ise geçen ay FC Barcelona deplasmanında 5-1 kaybetmesinin ardından bu maçta kendini affettirmek istiyor.