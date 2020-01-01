Fabinho şampiyonluk kutlarken evi soyuldu!

Brezilyalı futbolcu Fabinho'nun evi, Liverpool'un şampiyonluk kutlamaları sırasında soyulurken, birçok değerli mücevherin çalındığı bildirildi.

'un orta saha oyuncusu Fabinho'nun evi şampiyonluk kutlamaları esnasında soyuldu.

Polis memurlarının Liverpool Echo'ya aktardığı bilgilere göre evde kimse yokken gerçekleşen soygunun, Çarşamba öğleden sonra saat 15:00 ile Perşembe sabah 04:00 arasında gerçekleştiği açıklandı.

Soyguncuların, Brezilyalı futbolcunun arabasını ve birkaç mücevheratı çaldığı kaydedilirken, daha sonra arabanın Wigan bölgesinde bulunduğu bildirildi.

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Liverpool forması giyen Sadio Mane, Dejan Lovren, Roberto Firmino'nun da evi geçtiğimiz dönemlerde soyguna uğramıştı.