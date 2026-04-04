Fabinho: Al-Hazm'a karşı mücadele ettik... Bu konuyu Al-Ittihad'ın efsaneleriyle planlıyorum

Al-Ittihad oyuncusu Fabinho, Suudi Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında Al-Hazm'ı tek golle mağlup ettikleri maçta takımının mücadeleci bir performans sergilediğini vurguladı.

Fabinho, Suudi gazetesi "Al-Sharq Al-Awsat"a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Takım, özellikle kırmızı kartın ardından, direnmek için birlikte mücadele etmemiz gerektiği için mücadeleci bir performans sergiledi ve önemli bir sınavdan geçti. Kalesini gole kapatmayı başardık ve bir gol attık, bu da mücadeleci ruhumuzu ve iyi zihniyetimizi yansıtıyor."

Brezilyalı yıldız, "Elbette, hala iyileştirilmesi gereken noktalar var ve bir sonraki maça hazırlanmak için 6 günümüz var, bu yüzden tam anlamıyla hazır olmalıyız" diye ekledi.

Kulübün efsaneleri Muhammed Nur ve Hamad Al-Montashari'nin varlığıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Dün seyahatten döndükten sonra takımla geçirdiğim ilk gündü ve oyuncularla konuşacak yeterli zamanım olmadı; maçtan hemen önce selam vermekle yetindim. Yarın onlarla iletişim kurmak için daha fazla zamanım olacak ve bu olumlu bir şey."

Son olarak şunları ekledi: "Al-Ittihad efsanelerinin de bizimle olması güzel, çünkü onların varlığı takıma büyük bir moral desteği sağlıyor ve her zaman oyunculara ve kulübe olumlu bir katkı sağlıyorlar."



