Fabian Ruiz'den Ballon d'Or hakkında cesur itiraf

Avrupa zaferini ve dünya şampiyonluğunu bir araya getirdiği olağanüstü bir sezonun ardından Fabián Ruiz, 2026 Ballon d'Or ödülü adayları listesine girerek yeşil sahanın dışında yeni bir meydan okumayla karşı karşıya kalıyor; geçen yılki edisyonda elde ettiği yirmi dördüncülük derecesini geliştirmeyi hedefliyor.

Paris Saint-Germain ve İspanya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu dikkat çekici bir sezon geçirdi; takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna katkıda bulunduktan sonra ülkesinin milli takımıyla da parlamayı sürdürdü ve Dünya Kupası şampiyonluğunda yer aldı. Böylece kolektif başarıları göz önüne alındığında dünyanın en iyi 30 oyuncusu arasında bulunması mantıklı bir sonuç oldu.

Fransız gazetesi "L'Équipe" ile yaptığı ve "Foot Mercato" sitesinin aktardığı bir röportajda Ruiz, aday listesinde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve ilk otuz oyuncu arasında bulunmanın bile kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Ruiz şunları söyledi: "Otuz kişilik listede yer almak benim için büyük bir onur. Ballon d'Or jüri üyelerinin en çok hak eden oyuncuya oy vermesini umuyorum, çünkü adaylar arasında bulunmam bile başlı başına bir onur."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bana duydukları güven ve bu listede yer aldığım için minnettarım. Bir futbolcu için Ballon d'Or'un harika ve önemli bir ödül olduğunu düşünüyorum ve bu yıl mümkün olan en iyi dereceyi elde etmeyi diliyorum."









Etkileyici kolektif başarılarına rağmen İspanyol orta saha oyuncusu rakiplerinin değerini küçümsemeye çalışmadı; sezon boyunca olağanüstü bireysel performanslar sergileyen birçok oyuncunun bulunduğunu kabul etti.

Şöyle açıkladı: "Kupalar açısından, kimsenin benden daha iyi bir performans sergilediğini düşünmüyorum, ancak bireysel düzeyde mükemmel sezonlar geçiren harika oyuncular vardı. Onların seviyesi konusunda artık hiçbir şüphemiz yok."

Şunu da ekledi: "Avrupa'nın bu kadar yüksek seviyede oyuncular barındırması ve bu ödülü kazanmak için birçok adayın bulunması güzel. Bunlardan biri olmam da benim için büyük bir onur ve büyük bir gurur kaynağı."









Ruiz ayrıca sezon boyunca üç ay sahalardan uzak kalmasından ve bunun Ballon d'Or yarışındaki şansını ne ölçüde etkileyebileceğinden bahsetti; ancak sezonun en önemli aşamalarında sahada olmasının en belirleyici etken olabileceğini düşünüyor.

Şöyle konuştu: "Sezonun kritik anlarında şans eseri sahadaydım ve Paris Saint-Germain ile milli takımda önemli bir rol oynadım. Bu nedenle sahalardan uzak kalmamın Ballon d'Or seçimini etkileyeceğini düşünmüyorum."

Ruiz, büyük şampiyonlukların yaşandığı bu yılın, 2025 edisyonunda ulaşabildiği en iyi derece olan yirmi dördüncülüğün ardından Ballon d'Or yarışında yeni bir sıçramaya dönüşmesini umuyor; dünya futbolunun seçkin yıldızlarını içeren güçlü bir rekabetin gölgesinde.