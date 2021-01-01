FA Kupası yarı finalinde 4 bin seyirci olacak

Leicester City ile Southampton arasında oynanacak olan yarı final karşılaşmasında tribünler boş olmayacak.

Millî oyuncular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, FA Kupası yarı finalinde Southampton ile karşılacak.

İki Premier Lig ekibinin oynayacağı karşılaşmaya 4 bin taraftar alınacak.

Yalnızca Londra'da oturan insanların alınacağı zorlu mücadele 18 Nisan'da Wembley'de oynanacak.

Maçı tribünde izleme şartları neler?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs önlemlerinin futbolda hafifletilmesi kapsamında maçta tribünlere alınacak taraftarlar için ise bazı şartlar getirildi.

Maçı tribünde izlemek isteyen taraftarların karşılaşmadan 24 saat önce koronavirüs testi yaptırmaları ve negatif sonuçlarını bildirmeleri istendi.

Ayrıca tribünde sosyal mesafeye uyulacak ve maçı izleyecek her taraftar maske takacak.

Kritik tarih 17 Mayıs

Aşılama çalışmaları bir yandan devam ederken İngiliz futbolunda seyircilerin tribünlere geri dönmesi için kritik tarih 17 Mayıs olarak gösterildi.

İngilizler bu tarihten sonra oynanacak karşılaşmalarda tribünlere 10 bine yakın taraftar almayı planlıyor. Zaman içerisinde bu sayının kademeli olarak artırılması amaçlanıyor.

İngiltere'de 5 Ocak'tan beri salgın nedeniyle karşılaşmalara taraftar alınmıyordu.